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Депутат сообщил, когда в ГД могут внести проект об исполнении санкций США
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Депутат сообщил, когда в ГД могут внести проект об исполнении санкций США 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Законопроект об уголовной ответственности для физических лиц за исполнение в России санкций США, скорее всего, будет внесен в Госдуму в мае, черновик проекта уже готов, заявил РИА Новости первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью программе «Вести в субботу» на «России 1» заявил, что санкции США направлены на разрушение общественно-политического строя РФ, исполнение их гражданами России должно караться административной или уголовной ответственностью.
"Мы ведем консультации с юристами, потому что нам предстоит получить отзыв Верховного суда по данному вопросу… Я думаю, что в мае законопроект будет готов и, соответственно, внесен в Государственную думу", — сообщил Исаев.
По его словам, черновик законопроекта уже подготовлен.
Ранее спикер ГД Вячеслав Володин выступил за введение ответственности, не исключая уголовную, в отношении тех, кто в своей деятельности на территории РФ будет руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств. Позже Исаев сообщил, что Госдума разработает законопроект о введении уголовной ответственности для физических лиц за соблюдение американских санкций на территории России, его могут принять до конца весенней сессии.
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