Депутат сообщил, когда в ГД могут внести проект об исполнении санкций США

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью программе «Вести в субботу» на «России 1» заявил, что санкции США направлены на разрушение общественно-политического строя РФ, исполнение их гражданами России должно караться административной или уголовной ответственностью.

"Мы ведем консультации с юристами, потому что нам предстоит получить отзыв Верховного суда по данному вопросу… Я думаю, что в мае законопроект будет готов и, соответственно, внесен в Государственную думу", — сообщил Исаев.

По его словам, черновик законопроекта уже подготовлен.