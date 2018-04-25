Физрук покончил с собой из‐за переписки с семиклассницей в Пермском крае

Пермском крае учитель физкультуры покончил с собой после того, как родственники семиклассницы, с которой он переписывался, обратились в полицию. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

Никакого оперативного комментария в пресс-службе

В свою очередь, пользователи социальных сетей, которые знакомы с ситуацией, оставили противоречивые сообщения о произошедшем.

Отец их лет шесть назад вроде [покончил с собой]. А учитель самый золотой человек своего дела был — подписчик группы «ЧП Пермский край».

Девушка, пожелавшая остаться неизвестной, рассказала, что семиклассница «папаню загнала, сказала, что он ее домогался… теперь вот учитель».

По данным Ura.ru., преподаватель проработал в школе более 20 лет. Его похоронили 24 апреля.

23 апреля в Кабардино‐Балкарской республике сотрудники СК завершили расследование уголовного дела в отношении физрука одной из сельских школ. Его обвиняют в половых контактах с несовершеннолетними учениками мужского пола.