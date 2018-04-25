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Физрук покончил с собой из‐за переписки с семиклассницей в Пермском крае
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Физрук покончил с собой из‐за переписки с семиклассницей в Пермском крае 

360tv.ru 39 минут назад
В Пермском крае учитель физкультуры покончил с собой после того, как родственники семиклассницы, с которой он переписывался, обратились в полицию. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
Никакого оперативного комментария в  пресс-службе
регионального СУ СКР информагентству получить не удалось.
В свою очередь, пользователи социальных сетей, которые знакомы с ситуацией, оставили противоречивые сообщения о произошедшем.
Отец их лет шесть назад вроде [покончил с собой]. А учитель самый золотой человек своего дела был  — подписчик группы «ЧП Пермский край».
Девушка, пожелавшая остаться неизвестной, рассказала, что семиклассница «папаню загнала, сказала, что он ее домогался… теперь вот учитель».
По данным Ura.ru., преподаватель проработал в школе более 20 лет. Его похоронили 24 апреля.
23 апреля в Кабардино‐Балкарской республике сотрудники СК завершили расследование уголовного дела в отношении физрука одной из сельских школ. Его обвиняют в половых контактах с несовершеннолетними учениками мужского пола.
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