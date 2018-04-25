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Российские С-400 трудносовместимы с системами НАТО, заявили в альянсе
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Российские С-400 трудносовместимы с системами НАТО, заявили в альянсе 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости / Алексей Мальгавко
БРЮССЕЛЬ, 25 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 трудносовместимы с соответствующими системами, состоящими на вооружении стран-членов НАТО, заявил глава подразделения Североатлантического альянса по киберобороне Кристиан Лифландер.
В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства ЗРК в Турции, являющейся одним из ведущих членов НАТО.
"Я не знаком с С-400 как таковым, но я могу предположить, что будет трудно, очень трудно интегрировать его в те системы, которые мы имеем в НАТО", — сказал Лифландер, выступая в Гудзоновском институте.
Его выступление транслировалось на сайте института, специализирующегося на исследованиях в области оборонной политики.
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