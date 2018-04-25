Ученый: Технологическое перевооружение России начнется на Урале

Именно поэтому в послании президента России Федеральному собранию поставлена задача к середине следующего десятилетия в полтора раза увеличить объем ВВП на душу населения. Элементарный расчет показывает: для этого при нынешней численности населения страны (почти 147 миллионов человек) темп прироста ВВП должен составлять не менее 5,2 процента в год, а с учетом увеличения населения нужно подходить к отметке в шесть процентов. 2-3 процента прироста, которые обосновываются некоторыми экспертами и закладываются в прогнозы минэкономразвития — это критически мало, такие темпы способны обеспечить только замену изношенной материальной базы, но никак не экономический рост. Фактический же среднегодовой темп прироста ВВП за последние семь лет оказался в три раза ниже требуемого.

Возникает вопрос: за счет чего обеспечить рост ВВП? Можно, конечно, представить, что завтра вновь быстрыми темпами увеличатся цены на сырьевые товары и экономика снова начнет расти. Но будет ли такой рост устойчивым? С учетом складывающейся демографической ситуации единственный фактор реального экономического роста — это повышение эффективности, производительности труда. Отсюда и вторая задача, поставленная главой государства: выйти на пятипроцентный прирост производительности в базовых отраслях экономики.

За счет чего она растет? Прежде всего за счет организации и технологий. Здесь у нас самое слабое звено, отставание на целый технологический уклад от основных конкурентов. С учетом масштабов нашей экономики это требует, чтобы каждое второе предприятие в течение года осуществляло технологические изменения — внедряло инновации. Эта задача тоже сложна, и не потому, что у нас нет технологических достижений, их достаточно. Проблема в другом: наши инновации не востребованы экономикой. Нужно, чтобы их внедряло каждое второе предприятие, а на деле таких только около 10 процентов.

Инновации не востребованы нашей экономикой. Нужно, чтобы их внедряло каждое второе предприятие, а на деле таких только около 10 процентов

Еще одно больное место — импортозамещение. На сайте Росстата можно найти соответствующий раздел. Какие там позиции значатся? Сельское хозяйство, пищевые продукты и торговля. Все. А где статистика по импортозамещению в сфере технологий? Ее нет. На одной промышленной выставке я пытался найти стенд по импортозамещению в станкоинструментальной промышленности. На всю выставку был только один станок, зато экскаваторов и прочей техники — сколько угодно. Пока мы производим технику на чужом оборудовании, даже если делаем это у себя в регионе, все равно зависим от импорта.

По моему мнению, Уральский федеральный округ относится к одному из тех центров, где могло бы начаться новое технологическое перевооружение российской экономики. Здесь оно когда-то уже начиналось — еще при Петре I. На то, что это возможно сегодня, указывает статистика: именно в регионах УрФО индекс промышленного производства растет быстрее, чем по стране в целом. А то, что нас интересует в первую очередь — обрабатывающая промышленность, растет быстрее в несколько раз. Значит, потенциал есть. Но его непросто реализовать.

Это проблема экономической политики. Недостатка в соответствующих предложениях нет. Наш университет совместно с Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН сейчас тоже готовит доклад о мерах госполитики на ближайшие три года. Крест и ответственность правительства — выбрать лучшее предложение и не прогадать. Но в любом случае меры в области экономики не дают немедленного результата. А времени у нас нет.

Исторический опыт показывает: быстрый перелом, который нужен, чтобы выиграть время, достигается за счет использования неэкономических факторов. Не случайно из серьезнейшего кризиса 1929-1933 годов США вышли не только и не столько благодаря определенным экономическим мерам, принимавшимся правительством. Значимый эффект имели тогдашние «беседы у камина» президента Рузвельта, транслировавшиеся на всю страну, в которых он объяснял людям, что и почему делается. Опыт послевоенного восстановления Германии , наш собственный опыт возрождения народного хозяйства прежде всего базировались на том, что люди поверили своему правительству.

Мой учитель академик Леонид Иванович Абалкин еще в прошлом веке писал: конечно, политические лидеры должны проявлять мудрость и политическую волю, но сегодня требуется максимальная концентрация жизненных сил народа, иначе будущего может просто не быть. Как ее обеспечить? Это не экономическая задача. Нам требуется интеграция обществоведческого знания, чтобы задействовать человеческий ресурс страны. Только такой подход обеспечит реалистичность экономических программ.