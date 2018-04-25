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Британские лорды не поддержали планы кабмина изменить законы после Brexit
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Британские лорды не поддержали планы кабмина изменить законы после Brexit 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов
ЛОНДОН, 25 апр — РИА Новости, Денис Ворошилов. Палата лордов британского парламента ограничила полномочия правительства Терезы Мэй, которых оно добивается для внесения изменений в законодательство после Brexit.
Соответствующая поправка к законопроекту о Brexit принята палатой лордов в среду 349 голосами «за» при 221 «против». Согласно поправке, правительство будет прибегать к таким «спецполномочиям» не когда это необходимо (как предлагалось во внесенном Мэй законопроекте), а только когда будет доказана необходимость этого. Изначально правительство Мэй пыталось воспользоваться законодательной нормой, в которой описывается право на спецполномочия, введенной еще в XVI веке королем Генрихом Восьмым.
Это уже четвертое за последние недели «поражение» кабинета Мэй после внесения законопроекта в парламент — палата лордов уже приняла три поправки, налагающие ограничения на планы правительства осуществить «жесткий» Brexit. Ранее палата лордов приняла поправку, позволяющую сохранить действие Хартии Европейского союза об основных правах в британском законодательстве после Brexit, поправку, предусматривающую сохранение членства Великобритании в подобии таможенного союза с ЕС, а также поправку, ограничивающую министров в праве определять, какие именно законы ЕС могут быть пересмотрены судом после выхода из Евросоюза.
Однако сегодняшнее голосование, как и предыдущие, окажет мало влияния на законодательный процесс, поскольку все поправки будут переданы для согласования в палату общин, которая, как ожидается, поддержит позицию правительства. Тем не менее результат волеизъявления лордов показывает остроту общественной дискуссии вокруг Brexit и серьезные расхождения по этому вопросу в британских политических кругах. По мнению местных СМИ, несмотря на то, что голосование лордов в данный момент не сильно подействует на планы Мэй, оно окажет влияние на законотворцев.
Британия должна покинуть ЕС не позднее 29 марта 2019 года.
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