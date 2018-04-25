Разногласия по России в G7: США и Великобритания критикуют, а Япония проявляет заботу

Великобритании и В Торонто прошла встреча министров иностранных дел «большой семерки». 23 апреля стороны опубликовали совместное заявление. Была выражена поддержка усилиям США Франции , которые пошли на удар по администрации Асада. В отличие от прошлых заявлений, стороны напрямую коснулись темы уничтожения бактериологического и химического оружия, которым обладает КНДР . При этом проявились различия в позициях по России и КНДР, единство, выраженное в заявлении, было достигнуто с трудом.

Это заявление содержит критику и требования, адресованные России. Они вызваны конфронтацией между западными странами и Россией из-за российского вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году и сирийской проблемы.

«Мы защищаем международную систему, основанную на правилах, и выступаем против действий России, которая безответственно дестабилизирует мир, вмешиваясь в демократические системы», — говорится в заявлении. Стороны отметили возможность причастности России к покушению на убийство в Великобритании бывшего российского разведчика с применением нервно-паралитического вещества и потребовали отреагировать соответствующим образом.

«Будь то кибервойна или попытка убийства, мы будет противостоять этим действиям единым фронтом», — подчеркнул министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон . «Я обещаю принять меры в отношении всех отвратительных действий России», — заявил исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан (John Sullivan).

Япония , которая стремится укрепить отношения с Россией в надежде урегулировать проблему «северных территорий», заняла более мягкую позицию по отношению к России.

«Участие России в решении северокоерйской проблемы в некоторой степени необходимо», — подчеркнул министр иностранных дел Японии Таро Коно (Taro Kono). По информации агентства «Рейтер», министр иностранных дел Германии Хайко Маас (Heiko Maas) также заявил: «Политическое урегулирование сирийской проблемы без участия России невозможно».

Разногласия по России отразились и в тексте заявления. В отношении удара США, Великобритании и Франции по администрации Асада, которая опирается на Россию, была использована фраза «поддерживаем усилия». Стороны отказались от прямой поддержки военных действий в заявлении. Кроме того, дополнительные санкции против России не обсуждались, и эта тема не была отражена в заявлении.

Что касается проблемы КНДР, то накануне Ким Чен Ын объявил о прекращении ядерных и других испытаний, и японский министр Коно проявил инициативу, призвав не отменять санкции.

Стороны подтвердили намерение оказывать давление единым фронтом. В заявлении выражено требование к КНДР полностью уничтожить ядерное оружие, ракеты, бактериологическое и химическое оружие и предоставить возможность для инспектирования. Также подчеркнуто намерение продолжить оказывать давление. Проблема нарушения прав человека, беспокоящая Запад, затронута в другом пункте. Также министры потребовали немедленно урегулировать проблему похищения Северной Кореей японских граждан. Япония и США проявили иную, в сравнении с другими странами, степень заинтересованности в этом вопросе.

Проблему КНДР планировалось обсудить вечером первого дня саммита. Встреча, посвященная ситуации в Сирии и соглашению по иранской ядерной проблеме затянулась, поэтому обсуждение началось на час позже. В результате пришлось сократить запланированное время, из-за чего КНДР было посвящено всего 30-40 минут из примерно 12 часов, в течение которых обсуждались другие темы.

Эксперты отмечают снижение влияния «большой семерки», в которую не входят Россия и Китай , на международное сообщество. Вместе с тем эта группа сильна единством, основанном на таких общих ценностях, как права человека, демократия и так далее. США должны были играть на саммите G7 лидирующую роль, однако Конгресс не успел одобрить назначение директора ЦРУ Майка Помпео (Mike Pompeo) на должность госсекретаря, поэтому он не принял участие в саммите. На фоне изменяющейся ситуации вокруг КНДР и Сирии эффективность группы G7 вновь оказалась под вопросом.

Основные тезисы заявления министров иностранных дел стран G7 • Заявление КНДР о прекращении ядерных испытаний — это первый шаг на пути к полному ядерному разоружению

• Реализовать полное и необратимое уничтожение ядерного оружия КНДР и получить возможность для инспектирования

• Продолжить оказывать максимальное давление до тех пор, пока будет не осуществлено ядерное разоружение КНДР

Сирия

• Полная поддержка всех усилий, включая удары США, Великобритании и Франции

• Согласие с заявлением Великобритании, в соответствии с которым вероятность ответственности России крайне велика