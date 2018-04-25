Часть юго-запада Ставрополя останется без газа 26 апреля

Жителям юго-запада Ставрополя отключат газ 26 апреля, чтобы провести ремонт, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе АО «Ставропольгоргаз».

Оптимизировать систему газораспредения в юго-западном районе будут 26 апреля с 8:00 до 17:00. Без газоснабжения временно останутся жители домов по адресам:

ул. 50 лет ВЛКСМ (№ 29, 31, 33, 69/2, 75 — 75/2, 77, 87, 95, 97, 111, 113); ул. 45 параллель (№ 3б, 3в, 5/4, 5/6, 17, 19, 21, 25, 39, 39-в); ул. Пирогова (54в, 15, 15/1, 16/1, 68, 68ж).

Также газ отключат организациям на 45 параллели, 50 лет ВЛКСМ, Тухачевского, Пирогова и Доваторцев. В их числе Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края , ТСЖ «Гармония», «ОРТЦ Ставрополь» и Храм святого Великомученика и Целителя Пантелеимона.

Специалисты АО «Ставропольгоргаз» проведут ремонт газопроводов высокого и среднего давления. Жителям вышеназванных домов необходимо позаботиться о безопасности и перекрыть газовые краны в квартирах до окончания работ. В случае появления запаха газа в помещениях звонить по телефону: 104.