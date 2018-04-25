Власти Кемеровской области обсудили, как улучшить жизнь шахтеров

Киселевск — типичный шахтерский город Кузбасса. В экспозициях музея Шахты N12, отметившей в прошлом году столетие, — сила, почет и слава горняцкого труда. В большинстве киселевских семей эта профессия передается по наследству. А обратная сторона медали — окружившие город отвалы, угольные склады и аварийные бараки на подработанных территориях.

— Уголь — это основа нашей экономики, но всегда следует помнить о благополучии людей и социальной ответственности предприятий, работающих в Кузбассе. Интересы жителей всегда должны быть на первом месте, — подчеркнул врио губернатора области Сергей Цивилев

И прямо из музея шахтерской славы отправился в шахтерский поселок Суртаиха. Все просьбы и пожелания жителей включили в единый реестр обращений, и над ними уже работают.

В Кузбассе появится сразу несколько кластеров по развитию среднеспециального образования

Серьезный разговор о будущем города был и с ветеранами угледобывающей отрасли, и с представители малого и среднего бизнеса. И те и другие были единодушны: не хватает кадров, престиж рабочих профессий нужно поднимать, привлекать и обучать молодежь. В свою очередь, Сергей Цивилев напомнил, что в Кузбассе уже в ближайшее время появится сразу несколько кластеров по развитию среднеспециального образования и будет издана общая книга трудовых династий. Не только горняков, но и металлургов, строителей, медиков, швейников, аграриев и пищевиков.

— Первым делом нужно изменить федеральный закон о торговле, и тогда не потребуются большие вложения в экономику моногородов, потому что мы сможем увеличить объемы выпуска качественной продукции, а сегодня у нас мощности загружены лишь на 60 процентов, — отмечает директор кондитерского производства, основанного в Киселевске еще в 1936 году, Ольга Губайдулина. — С нами же сети не согласуют ни штрафы, ни повышение цен с учетом инфляции, ни торговую наценку, отсрочивая платежи за отгруженный товар на сорок дней.

Помочь продвижению местных товаров в сети, сохраняя при этом небольшие магазины в формате «у дома», — тоже задача для местных властей. Среди других проблем, озвученных предпринимателями, экономически необоснованные тарифы на электроэнергию (поставщики берут 90-процентую предоплату), завышенная кадастровая стоимость земли, непомерные страховые взносы и трудности с получением банковских кредитов.