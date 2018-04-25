Дмитрий Фролов: «Водный Союз» субсидию потратил эффективно

Сегодня, 25 апреля, в ходе совещания в Курганской областной Думе , работам, проведенным «Водным Союзом» по ремонту сетей на средства субсидии 2017 года, была дана высокая оценка. Вместе с тем, план мероприятий на 2018 год мог быть более эффективным, если бы в него были включены помимо капитального ремонта мероприятия, связанные с модернизацией сетей (в результате модернизации сети приобретают новые технические характеристики).

— Цель выделения субсидии — проведение капитальных ремонтов, но под это определение попадают не все работы. Порядок предоставления субсидии исключает модернизацию сетей, хотя именно данный вид работ может быть наиболее эффективен в части использования средств, с получением всех необходимых результатов. Таким образом, мы вынуждены были заменить первоочередные мероприятия другими, в том числе и теми, которые не смогли выполнить в прошлом году, — отметил руководитель «Водного Союза» Владимир Овсянников

Модернизация запрещена действующей редакцией порядка предоставления субсидии, так при модернизации происходит удорожание имущества, и эти улучшения становится собственностью организации, проводившей работы. В случае, если модернизация велась на бюджетные средства, логично, что собственность должна остаться у хозяина сетей — администрации Кургана. По этой причине в план мероприятий по субсидии 2018 года не попала, к примеру, перекладка канализационного коллектора на ул. Омской. Вместе с тем именно на этих сетях происходит наибольшее количество аварийных ситуаций, и они носят более тяжелый и масштабный характер.

Председатель областной Думы Дмитрий Фролов , комментируя данную ситуацию, выразил надежду на то, что при формировании документов по субсидии на 2019 год удастся в рамках закона проводить модернизацию при сохранении собственности у Администрации города. Председатель областной Думы подчеркнул, что работать над документом по выделению субсидии 2019 года необходимо уже сейчас.

— 2019 год не за горами. При формировании бюджета на следующий год областной думой будет предусматриваться субсидия в объеме не ниже 150 миллионов, а может, и больше. Поэтому важно подготовиться к этой теме заранее. В течение года необходимо внести изменения в правовые договорные отношения, чтобы на следующий год мы уже смогли выполнить мероприятия по модернизации. Это позволило бы решить наиболее острые проблемы, — уточнил Дмитрий Фролов.

Директор ПАО «СУЭНКО» — материнской организации «Водного Союза» — Данил Анучин, в свою очередь напомнил, что работа по выделению «Водному Союзу» субсидии стартовала еще в сентябре 2016 года, на межведомственном совещании.

— Речь шла о невозможности превышения предельного уровня тарифа на водоснабжение и водоотведение, также решался вопрос о субсидии, и об урегулировании долгов ресурсоснабжающей организации перед «Курганводоканалом». Надо отметить тот факт, что появление субсидии стало возможным благодаря подписанному соглашению между Правительством Курганской области и корпорацией «СТС», которое предусматривает рост налоговых поступлений от группы компаний СТС в том числе «СУЭНКО» в областной бюджет. И при этом их объем больше, нежели та сумма, которая попадает в субсидию для «Водного Союза». Если говорить о 2017 годе, то мы брали на себя обязательства заплатить сверх базы 2016 года 200 миллионов рублей, в итоге отчитались о поступлении в бюджет дополнительных 202 миллионов, — резюмировал глава ПАО «СУЭНКО».

Для прозрачности расчетов по субсидии с поставщиками и подрядчиками «Водным Союзом» был открыт обособленный счет. Кроме того, на официальном сайте ресурсоснабжающей организации размещен раздел «СУБСИДИЯ», на котором публикуется вся финансовая и организационная информация по освоению средств субсидии.