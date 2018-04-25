Ещё
Государство не предложит национализацию компаниям под санкциями
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Власти США проникли в резиденцию генконсула РФ
Власти США проникли в резиденцию генконсула РФ

Государство не предложит национализацию компаниям под санкциями 

Российская Газета 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Национализация российских компаний, находящихся под санкциями, будет возможна только при обращении их владельцев. Об этом заявил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович.
По его словам, на данный момент владельцы подсанкционных компаний с такими просьбами не обращались, вопрос национализации на предметном уровне не обсуждается. «Ни в коем случае не будем сами предлагать», — сообщил Дворкович в ответ на вопрос об инициативе государства о национализации, передает ТАСС.
Ранее глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев не исключил временного выкупа государством доли Олега Дерипаски в "Русале". Об этом также говорил и глава Минпромторга Денис Мантуров. Полную национализацию «Русала» для борьбы с последствиями санкций предлагал глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков.
Минфин США 6 апреля расширил санкционный список, добавив в него еще 38 фигурантов. В него впервые попали представители частного бизнеса, включая Олега Дерипаску и подконтрольные ему «Русал» и En+ Group.
Российская Газета: последние новости
Четверть автомобильных дисков в России признана потенциально опасной Что стоит за идеей стран Запада "обойти вето России" Почему российские заводы не могут создать газовую турбину
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия доказала очередную ложь США281
Поломка ГЛОНАСС, обращение «внука Гитлера» к РФ и другие события дня22
«Бархатная революция»: начался распад коалиции354
МИД обратился к россиянам53
Афганцы перекрыли центр Киева196
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
03:09
Михалков одолжил 30 миллионов и прогорел
Шоу-бизнес
02:42
«Бархатная революция»: начался распад коалиции
В мире
01:23
Умер Шухрат Аббасов
Общество В мире
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение