Государство не предложит национализацию компаниям под санкциями 

Национализация российских компаний, находящихся под санкциями, будет возможна только при обращении их владельцев. Об этом заявил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович.
По его словам, на данный момент владельцы подсанкционных компаний с такими просьбами не обращались, вопрос национализации на предметном уровне не обсуждается. «Ни в коем случае не будем сами предлагать», — сообщил Дворкович в ответ на вопрос об инициативе государства о национализации, передает ТАСС.
Ранее глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев не исключил временного выкупа государством доли Олега Дерипаски в "Русале". Об этом также говорил и глава Минпромторга Денис Мантуров. Полную национализацию «Русала» для борьбы с последствиями санкций предлагал глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков.
Минфин США 6 апреля расширил санкционный список, добавив в него еще 38 фигурантов. В него впервые попали представители частного бизнеса, включая Олега Дерипаску и подконтрольные ему «Русал» и En+ Group.