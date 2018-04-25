Число несчастных случаев на производстве в Подмосковье в I квартале снизилось на 22%

Подмосковье в первом квартале текущего года зафиксировали семь несчастных случаев на производстве, это на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по труду Московской области.

«По оперативным данным, в первом квартале 2018 года произошло 11 несчастных случаев с тяжелыми последствиями (в первом квартале 2017 года — 10), семь случаев из них связаны с производством (в первом квартале 2017 года — девять). Несчастные случаи зафиксированы в обрабатывающем производстве; строительстве, водоснабжении водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений, транспортировке и хранении», — отмечается в сообщении.

В первом квартале 2018 года было выявлено 70 нарушений установленного порядка проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) на рабочих местах против 129 в первом квартале 2017 года.

Государственная инспекция труда в первом квартале 2018 года зарегистрировала 1389 деклараций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда в отношении рабочих мест. В федеральную государственную информационную систему (ФГИС) выгружено 1833 отчета о проведении СОУТ.

Также Государственная инспекция труда Московской области внепланово проверяет организации, проводящие специальную оценку условий труда, в части соблюдения требований к порядку проведения СОУТ. Проверки проводятся в отношении 41 организации в период с 1 марта по 30 июня 2018 года.