Ещё
Число несчастных случаев на производстве в Подмосковье в I квартале снизилось на 22%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число несчастных случаев на производстве в Подмосковье в I квартале снизилось на 22% 

РИАМО 22 минуты назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье в первом квартале текущего года зафиксировали семь несчастных случаев на производстве, это на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по труду Московской области.
«По оперативным данным, в первом квартале 2018 года произошло 11 несчастных случаев с тяжелыми последствиями (в первом квартале 2017 года — 10), семь случаев из них связаны с производством (в первом квартале 2017 года — девять). Несчастные случаи зафиксированы в обрабатывающем производстве; строительстве, водоснабжении водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений, транспортировке и хранении», — отмечается в сообщении.
В первом квартале 2018 года было выявлено 70 нарушений установленного порядка проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) на рабочих местах против 129 в первом квартале 2017 года.
Государственная инспекция труда в первом квартале 2018 года зарегистрировала 1389 деклараций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда в отношении рабочих мест. В федеральную государственную информационную систему (ФГИС) выгружено 1833 отчета о проведении СОУТ.
Также Государственная инспекция труда Московской области внепланово проверяет организации, проводящие специальную оценку условий труда, в части соблюдения требований к порядку проведения СОУТ. Проверки проводятся в отношении 41 организации в период с 1 марта по 30 июня 2018 года.
РИАМО: последние новости
Более 4,4 млн приезжих встали на миграционный учет в Московском регионе в 2017 году В Москве согласовали размещение фан‑зоны ЧМ‑2018 рядом с МГУ Подмосковье попало в топ‑5 регионов РФ для отдыха на майские праздники
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия доказала очередную ложь США221
«Бархатная революция»: начался распад коалиции349
МИД обратился к россиянам49
Афганцы перекрыли центр Киева194
Поломка ГЛОНАСС, обращение «внука Гитлера» к РФ и другие события дня13
Видео
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
03:09
Михалков одолжил 30 миллионов и прогорел
Шоу-бизнес
02:42
«Бархатная революция»: начался распад коалиции
В мире
01:23
Умер Шухрат Аббасов
Общество В мире
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение