Реконструкторы из Пскова намерены спустить на воду ладью, созданную по чертежам XI века

ПСКОВ , 25 апреля. / ТАСС /. Псковские реконструкторы поанируют летом 2018 года спустить на воду ганзейскую ладью, которую они создают по чертежам XI века, в среду активисты провели церемонию закладки ладьи. Об этом ТАСС сообщил руководитель клуба исторической реконструкции «Чертог Раса», который реализует проект, Александр Бойчук.

Ганзейский союз существовал с XII по XVII века и был мощным торговым объединением европейских городов. В него входили также русские земли, в частности Псков и Великий Новгород, которые экспортировали в Европу меха и воск. В 2019 году Псков готовится принять у себя Международные Ганзейские дни — фестиваль культуры и туризма европейских стран, входящих в Ганзейский союз Нового времени. Он объединяет 181 город из 16 стран и является влиятельной культурно-экономической общественной организацией.

"Сегодня произошла закладка ладьи, перед тем, как начинать строить корпус, придавать ему визуальную форму, происходит закладка судна, мы это и сделали, прибили табличку номерную, на которой написана дата строительства и имя того, кто строит. Уже собран киль и штевни, рассчитаны шпации и установлены фальш-шпангоуты. Мы работаем по чертежам XI века, находили их в интернете, в архивах в книгах по кораблестроению. Планируем полностью завершить строительство и спустить на воду нашу ладью в июне этого год, ко Дню города", — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что строительство ладьи ведется в рамках проекта «Ганзейский причал», который в декабре 2017 года победил во Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических лиц. «Общая стоимость проекта по строительству ладьи 0,5 млн рублей, из них 300 тыс. рублей — это грант от Росмолодежи, остальные средства — это мои личные инвестиции. Если все получится, то наша ладья примет участие в праздновании Международных Ганзейских дней в 2019 году», — сказал Бойчук.