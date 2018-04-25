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Губернатор Петербурга рассказал о демографической ситуации в городе
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Губернатор Петербурга рассказал о демографической ситуации в городе 

RT на русском 47 минут назад
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко рассказал о демографической ситуации в городе, сообщает «ПолитЭксперт».
Говоря об итогах 2017 года, он отметил снижение процента женщин, рожавших в возрасте 20-24 лет.
Полтавченко также привёл данные по ЭКО — на начало 2018 года оно превысило показатель в 13 тыс.
Губернатор также указал на рост числа многодетных семей. Теперь их насчитывается более 38 тыс.
Кроме того, Полтавченко рассказал, что продолжительность жизни горожан достигла исторического максимума — 75,4 года, передаёт Nation News.
Ранее председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил платить каждой семье с момента рождения четвёртого ребёнка семейную зарплату в размере 100 тысяч рублей.
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