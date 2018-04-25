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Дворкович: государство не будет предлагать «Русалу» национализацию
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Дворкович: государство не будет предлагать «Русалу» национализацию 

ТАСС 43 минуты назад
Государство не будет предлагать "Русалу" или другим компаниям под санкциями национализацию — Дворкович.
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