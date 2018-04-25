Ставропольские власти наградили «УМНИКОВ»

Победителей конкурса «УМНИК-2017» торжественно наградили в краевом правительстве, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе Думы СК.

Награды удостоились 20 проектов из 119 отправленных на конкурс. Молодые учёные представили работы в пяти номинациях: «Информационные и компьютерные технологии», «Медицина будущего», «Современные материалы и технологии их создания», «Новые приборы и аппаратные комплексы», «Биотехнологии».

Авторы проектов получили по 500 тысяч рублей на реализацию своих идей. Ещё 35 ребят добились звания «УМНИК Ставропольского края» и призов от краевых властей. Преподавателей юных энтузиастов наградили благодарственными письмами.