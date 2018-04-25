Cуд подтвердил незаконность выделения участков гражданам в границах заказника в Истре

Московский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на решение о признании незаконным выделения участков в границах природного заказника в подмосковном городском округе Истра , говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области

Ранее городской суд Истры признал выделение участков незаконным, а договоры купли-продажи — недействительными, однако их владельцы подали жалобу в вышестоящую судебную инстанцию. Речь идет о земельных участках, которые в 2013 году были незаконно сформированы в границах заказника, а позднее размежеваны и реализованы физическим лицам. Эти земли находятся в самом центре ООПТ, и хозяйственная деятельность на них могла негативно повлиять на ценные экосистемы заказника.

«Московский областной суд вынес решение по апелляционной жалобе группы граждан, пытавшихся опротестовать решение Истринского городского суда по делу о незаконном выделении земельных участков для индивидуального жилищного строительства в границах особо охраняемой природной территории — природного заказника «Леса окрестностей агробиологической станции „Павловская Слобода“ и озерно-болотный комплекс у деревни Новинки», — отмечается в сообщении.

Как сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган , своим решением областной суд подтвердил правоту Минэкологии Подмосковья.

«Мы не в первый раз встречаемся с фактами выделения земель или запрещенной хозяйственной деятельности в границах ООПТ. Иногда доказать незаконность этих действий достаточно сложно, тяжбы занимают длительное время. Но мы будем последовательно отстаивать свою позицию и никому не позволим «осваивать» заповедные места Подмосковья», — подчеркнул министр.