В истринском Доме культуры отметили День труда 

Кто получил государственные и областные награды в Истре в этом году — расскажет телеканал «360».
Когда-то советский праздник «Первого мая» превратился сегодня в областной. Чествовали работников труда по всему Подмосковью. Не осталась в стороне и Истра.
Сегодня это праздник для всех! Это праздник труда! Истринские предприятия показали свои изделия. Показали все, на что способны. Но это лишь малая часть наших предприятий
— Александр Скворцов, глава городского округа Истра.
Предприятий в Истре и правда масса. Есть не только большие производства, но и маленькие объединения. К примеру содружество «Жемчужина». На ярмарке в честь Дня труда на их столике лишь ручная работа.
Изделия этого Истринского объединения славятся не только в округе, но и по всему миру. Купить их можно даже в Сиэтле. От продукции истринского производства разбегаются глаза. Есть не только традиционные: хлеб, колбаса, напитки. Изготавливают в округе и экзотические продукты. К примеру, соевый соус. Работников всех трудовых коллективов округа торжественно наградили.
Чествовали не только работников предприятий, но и учителей, электриков и людей других профессий. Отдельно наградили членов трудовых династий. Тех, кто работает в одной профессии несколько поколений. Кстати, награда оказалась в денежном эквиваленте. Андрей Дунаев отметил — поздравлять этих людей есть за что.
По оценке правительства Московской Области, наш городской округ поднялся еще на шесть мест. Мы занимаем теперь шестое место по инвестиционной привлекательности. Это не предел, мы должны войти в тройку
— Андрей Дунаев, руководитель администрации г.о. Истра.
В планах администрации поощрять лучших работников, как можно чаще. Награждают профессионалов ежегодно. Не станет исключением и следующий год.