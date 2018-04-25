В истринском Доме культуры отметили День труда

Кто получил государственные и областные награды в Истре в этом году — расскажет телеканал «360».

Когда-то советский праздник «Первого мая» превратился сегодня в областной. Чествовали работников труда по всему Подмосковью . Не осталась в стороне и Истра.

Сегодня это праздник для всех! Это праздник труда! Истринские предприятия показали свои изделия. Показали все, на что способны. Но это лишь малая часть наших предприятий

Предприятий в Истре и правда масса. Есть не только большие производства, но и маленькие объединения. К примеру содружество «Жемчужина». На ярмарке в честь Дня труда на их столике лишь ручная работа.

Изделия этого Истринского объединения славятся не только в округе, но и по всему миру. Купить их можно даже в Сиэтле. От продукции истринского производства разбегаются глаза. Есть не только традиционные: хлеб, колбаса, напитки. Изготавливают в округе и экзотические продукты. К примеру, соевый соус. Работников всех трудовых коллективов округа торжественно наградили.

Чествовали не только работников предприятий, но и учителей, электриков и людей других профессий. Отдельно наградили членов трудовых династий. Тех, кто работает в одной профессии несколько поколений. Кстати, награда оказалась в денежном эквиваленте. Андрей Дунаев отметил — поздравлять этих людей есть за что.

По оценке правительства Московской Области , наш городской округ поднялся еще на шесть мест. Мы занимаем теперь шестое место по инвестиционной привлекательности. Это не предел, мы должны войти в тройку

— Андрей Дунаев, руководитель администрации г.о. Истра.

В планах администрации поощрять лучших работников, как можно чаще. Награждают профессионалов ежегодно. Не станет исключением и следующий год.