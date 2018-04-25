Профильный комитет Мособлдумы 27 апреля в Луховицах обсудит открытие посевной кампании

Заседание пройдет 27 апреля в 12:00 в деревне Аксеново городского округа Луховицы, вблизи поля ООО «Русская ягода».

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