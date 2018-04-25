Профильный комитет Мособлдумы 27 апреля в Луховицах обсудит открытие посевной кампании 

Комитет по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Мособлдумы 27 апреля в подмосковных Луховицах проведет выездное заседание, посвященное открытию посевной кампании 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.
В Московской области уже началась посевная кампания 2018 года. Посевная площадь земель в регионе превысит 580 тысяч гектаров, а на поддержку сельхозпроизводителей из бюджета области выделено 126 миллионов рублей.
«Комитет по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Московской областной думы проведет встречу с аграриями и представителями муниципалитетов на тему «О ходе проведения посевной кампании 2018 года на территории Московской области». Депутаты выяснят готовность сельхозпредприятий и обсудят поддержку со стороны администраций муниципальных образований и правительства Московской области», — отмечается в сообщении.
Депутаты изучат готовность области к посеву, ожидаемые результаты и ознакомятся с проблемами, которые могли возникнуть у сельхозпроизводителей. В заседании примут участие представители Государственной думы, правительства Московской области, администраций городских округов Луховицы, Зарайск, Коломна, Озеры, Серебряные Пруды, Воскресенский; сельхозпроизводителей Московской области.
Заседание пройдет 27 апреля в 12:00 в деревне Аксеново городского округа Луховицы, вблизи поля ООО «Русская ягода».
Подмосковье занимает второе место в России по объему земли, введенной за пять лет в сельхозоборот. Среди лидеров — Серебряные Пруды, Луховицы, а также Одинцовский и Волоколамский районы. В этом году планируется ввести в оборот еще 60 тысяч неиспользуемых земель.