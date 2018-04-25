Ещё
Профильный комитет Мособлдумы 27 апреля в Луховицах обсудит открытие посевной кампании
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Профильный комитет Мособлдумы 27 апреля в Луховицах обсудит открытие посевной кампании 

РИАМО 50 минут назад
Комитет по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Мособлдумы 27 апреля в подмосковных Луховицах проведет выездное заседание, посвященное открытию посевной кампании 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.
В Московской области уже началась посевная кампания 2018 года. Посевная площадь земель в регионе превысит 580 тысяч гектаров, а на поддержку сельхозпроизводителей из бюджета области выделено 126 миллионов рублей.
«Комитет по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Московской областной думы проведет встречу с аграриями и представителями муниципалитетов на тему «О ходе проведения посевной кампании 2018 года на территории Московской области». Депутаты выяснят готовность сельхозпредприятий и обсудят поддержку со стороны администраций муниципальных образований и правительства Московской области», — отмечается в сообщении.
Депутаты изучат готовность области к посеву, ожидаемые результаты и ознакомятся с проблемами, которые могли возникнуть у сельхозпроизводителей. В заседании примут участие представители Государственной думы, правительства Московской области, администраций городских округов Луховицы, Зарайск, Коломна, Озеры, Серебряные Пруды, Воскресенский; сельхозпроизводителей Московской области.
Заседание пройдет 27 апреля в 12:00 в деревне Аксеново городского округа Луховицы, вблизи поля ООО «Русская ягода».
Подмосковье занимает второе место в России по объему земли, введенной за пять лет в сельхозоборот. Среди лидеров — Серебряные Пруды, Луховицы, а также Одинцовский и Волоколамский районы. В этом году планируется ввести в оборот еще 60 тысяч неиспользуемых земель.
РИАМО: последние новости
Более 4,4 млн приезжих встали на миграционный учет в Московском регионе в 2017 году В Москве согласовали размещение фан‑зоны ЧМ‑2018 рядом с МГУ Подмосковье попало в топ‑5 регионов РФ для отдыха на майские праздники
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия доказала очередную ложь США200
«Бархатная революция»: начался распад коалиции338
МИД обратился к россиянам48
Афганцы перекрыли центр Киева193
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью171
Видео
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
03:09
Михалков одолжил 30 миллионов и прогорел
Шоу-бизнес
02:42
«Бархатная революция»: начался распад коалиции
В мире
01:23
Умер Шухрат Аббасов
Общество В мире
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение