МИД: Москва не желает приостановки членства в Совете Европе 

Россия не хочет доводить дело до приостановки своего членства в Совете Европы, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ, член коллегии МИД Андрей Келин, комментируя заявление генсека СЕ Турбьерна Ягланда о возможных «мерах в отношении не платящих взносы стран».
При этом Келин указал, что ввиду неучастия российских парламентариев в утверждении решений СЕ, организация все больше теряет свою легитимность.
"Если так будет продолжаться дальше, то руководство Совета Европы окажется в наших глазах практически нелегитимным, потому что мы не принимали участия в его утверждение, — цитирует РИА Новости российского дипломата. — Уже дальше Совет Европы для нас, для нашей внутренней жизни, для нашей практики имеет все меньшее значение. А создавался он, чтобы создать большое правовое поле от Лиссабона до Владивостока, поэтому он теряет свое изначальное значение. Это главная проблема"".