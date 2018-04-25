«Выдали кроссовки, пошел в салат-бар»: солдаты нарисовали идеальную армию

Срочники рассказали о годе в российской армии

Шведский стол и блюда на выбор, занятия профессиональным спортом, получение специальности, ежедневные медицинские осмотры — это все о современной Российской армии. Сегодня новобранцы больше не чистят картошку в качестве боевой задачи и не тренируются в кирзовых сапогах не по размеру. Самое главное — кажется, удалось искоренить дедовщину. А недоверчивые родители в любое время могут убедиться, что с их отпрыском все в порядке.

В разгар массовой отправки домой законно отслуживших в армии «КВ» встретился с одним из военнослужащих и узнал, как он провел этот год в Вооруженных силах РФ

В 100-м отдельном полку материального обеспечения, который расположен в подмосковном поселке Калининец , сейчас горячая пора: в часть приходят новобранцы, призванные весной, им место уступают те, кто отслужил год и кого по давней-давней традиции называют «дембелями». Отдавшие Родине долг уезжают партиями. Всего местами должны поменяться около двух сотен бойцов.

— Добрый день! Пройдемте, как год назад мне сказал сотрудник военкомата, — шутит встречающий нас на КПП 22-летний рядовой Александр Гусев . Пока идем в часть, Саша, который вот-вот покинет родной коллектив, рассказывает о том, как провел этот год.

— Домой, конечно, хочу. Но и расставаться с ребятами и частью, если честно, жалко, — говорит без пяти минут уволенный в запас.

«Ага, конечно, жалко… Стокгольмский синдром, не иначе», — проносится в голове. Однако чем больше Александр рассказывает о себе, тем меньше сомнений: ему правда есть что вспомнить и по кому скучать.

— Вообще, я из Москвы . Учился на логиста. На третьем курсе что-то пошло не так — начал прогуливать пары, появились проблемы. В общем, пришлось на время с учебой завязать… Наконец, у мамы не выдержали нервы. Если честно, я до последнего не верил в то, что она пойдет на такой отчаянный шаг. Поверил уже на призывном пункте, — смеется солдат.

В армию, признается Саша, собирался как на войну. Будут издеваться, унижать, покалечат… — примерно с таким сценарием в голове новобранец переступал порог казармы:

— Даже если вернусь живым, то год все равно потеряю, так я думал. С такой мыслью, кстати, сюда приезжает 99% новобранцев. Но в течение этого года я постепенно расставался с предрассудками.

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С первого дня в армии, признается Саша, пришлось менять свои гражданские привычки:

— Дома я спал до часу дня, потом встречался с друзьями, гулял до ночи… В армии пришлось серьезно перестраиваться. Сначала вставать в 6 утра было очень сложно. Но очень быстро я вошел в ритм, и он мне, не поверите, понравился. Я вдруг понял, что если вставать рано, то, оказывается, столько дел можно переделать… Ранний подъем — это однозначно та привычка, от которой я не намерен избавляться.

Первая ночь в казарме тем не менее, рассказывает срочник, выдалась тревожной:

— На гражданке меня пугали, что дневальный по утрам будет кровать переворачивать и будить по свистку… Но ничего такого не было, — смеется солдат. — Да и от страха в первое утро я проснулся задолго до подъема.

Приятной неожиданностью, вспоминает Саша, для него стала новая спортивная форма для утренних кроссов и занятий в спортзале.

— Как только я приехал, мне выдали нормальный спортивный костюм, футболку, ветровку, бейсболку и кроссовки. Самое удивительное, что у всех все было по размеру, — рассказывает Саша.

Кстати, в части есть стиральные машины, и ежедневная стирка спортивной формы, нижнего белья и носков тут обязательна.

— Тех, кто не привык мыться после спортзала и в целом соблюдать гигиену (а ребята приезжают разные), здесь к этому приучают. Не ради конкретного солдата, а ради коллектива. Представьте, что будет, если сто молодых ребят после тяжелого трудового дня придут в часть, снимут обувь и забудут постирать свои носки?.. — объясняет Саша.

Переходим к самой важной для мам и бабушек теме — питанию. Как выяснилось, суточная норма срочников состоит не только из каш и овощей, характерных исключительно для российских широт, как это бывало.

— Питание у нас трехразовое — завтрак, обед, ужин. При этом каждый раз можем брать одно из двух блюд на выбор. Кроме этого, есть шведский стол с закусками типа горошка и кукурузы, салатами, — говорит Александр.

В столовую солдаты ходят строем и в конкретное время. Посиделки за утренним кофе тут не предусмотрены. Поел — выходи строиться. Но голодным отсюда никто не уходит: рыба, мясо, фрукты, овощи, молочные продукты и салат-бар.

— Моя мама до сих пор не может поверить, что я в армии прибавил 12 килограммов. Дома я занимался спортом, но мне никак не удавалось набрать мышечную массу даже с помощью различных добавок, — признается Александр. — Трехразовое сбалансированное питание и физнагрузки сделали свое.

Кстати, по словам солдата, есть и те, кто приходит в армию с обратной проблемой — избыточной массой тела. Они, к слову, также очень быстро приходят в норму — снова спасибо питанию и физкультуре.

Если очень тянет на вредные чипсы или батончики, то и их в армии можно достать. Но уже за свои деньги.

— У нас на территории части, например, есть кафе с вендинговыми аппаратами. Если хочется шоколадку, печенье, то их можно здесь купить. А в армии солдатам выдают денежное довольствие, примерно 2,5 тысячи рублей, которые можно тратить на свое усмотрение, — рассказывает Саша.

Кроме того, каждое воскресенье бойцам-именинникам здесь пекут пироги.

— Мы собираемся в так называемой чайной комнате и отмечаем дни рождения. Нас тут немало, так что пироги пекут нередко, — рассказывает Саша.

Что касается отдыха, то он в армии тоже существует. Два часа в день солдат может потратить на себя любимого: почитать, сходить в кафе, в спортзал, пообщаться с друзьями и даже поспать.

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За здоровьем военнослужащих, уверяет Александр, в армии следят 24 часа в сутки. Утром и вечером солдатам в обязательном порядке измеряют температуру. В случае малейшего отклонения от нормы бойца отправляют к медикам.

— Невысокую температуру, например 37,5, можно легко не заметить и пропустить начальную стадию заболевания. Сегодня заболел один, завтра — в части эпидемия. Поэтому за нашим здоровьем здесь следят строго, — рассказывает Александр.

Еще один наболевший вопрос — дедовщина — сегодня в армии, похоже, также сошел на нет. Как выяснилось, всех солдат два раза в сутки проверяют на наличие… синяков.

— Не дай бог упасть — замучаешься объяснять, где «посадил» синяки и ссадины. Кроме того, всем военнослужащим по сто раз на дню объясняют, чем может закончиться выяснение отношений. Никому встречи с военным прокурором не нужны, — рассказывает срочник.

Любые конфликты (а такое бывает там, где собирается несколько сотен молодых и горячих людей), уверяет солдат, здесь решаются на словах. Помогают в этом как психологи, так и замполит.

Как «КВ» позже признался замкомандира по работе с личным составом, в армии существует очень эффективное средство для минимизации конфликтов — полная занятость молодого бойца. Когда есть спорт, физнагрузки, работа в части — дурные мысли куда-то пропадают, да и сон у бойца крепкий.

Несмотря на то что мобильные телефоны срочникам выдаются раз в неделю, родители позвонить замполиту могут в любое время. Кроме того, родители для обсуждения насущных проблем собираются в чатах и группах в социальных сетях.

— За несколько дней до присяги у меня умер дедушка. Мама в тот же вечер позвонила замкомандира по работе с личным составом и попросила, чтобы меня отпустили на похороны. С увольнением не было никаких проблем — уже на следующий день я был дома. Еще через день я приносил присягу. Это было так по-человечески, что я до сих пор вспоминаю с благодарностью эту поддержку, — рассказывает Саша.

Год в армии, признается Александр, дал ему колоссальный опыт: он на «ты» с автоматом, который при необходимости соберет с закрытыми глазами, и дизельными двигателями, техническим обслуживанием которых занимался весь этот год. Но кроме этого, признается солдат, изменилось его восприятие жизни:

— Я однозначно стал более ответственным. Тут я также понял, что не являюсь центром Вселенной. Ведь раньше мир вращался вокруг меня… Я стал благодарным за все, что у меня есть. А еще я стал по-настоящему ценить свою семью — маму, бабушку, брата…

На ближайшее будущее у солдата уже есть планы:

— Я очень хочу закончить учебу — это моя главная задача. Еще я собираюсь наконец посмотреть свою страну. Я объездил почти всю Европу, но ни разу не был, например, на Байкале… То, что я очень многое упустил, я понял, кстати, благодаря своим сослуживцам. Теперь я буду наверстывать упущенное.