На Урале продали лишь десятую долю арестованного имущества 

Дуэт не сложилсяИстория повторяется из года в год. Например, в 2016 году стоимость арестованного приставами имущества составляла 2,3 миллиарда рублей, а на счет ФССП после реализации поступило всего 144 миллиона. Остальное продать не удалось. Так было и пять, и десять лет назад. И, хотя служба судебных приставов регулярно заключает с Росимуществом соглашения о сотрудничестве (ныне действующее было подписано в 2015 году), ситуация кардинально не меняется. Суды по-прежнему выносят решения, для исполнения которых приставы налагают аресты на собственность должников. Но вещи не реализуются, долги не списываются, требования кредиторов остаются неудовлетворенными. Как следствие, вся судебная система работает вхолостую, что помимо материальных убытков наносит и имиджевый ущерб: фактическая безнаказанность не повышает авторитет государства. Вещи не реализуются, долги не списываются, требования кредиторов не удовлетворяются. В итоге вся судебная система работает вхолостуюПочему так происходит? Однозначного ответа ни у кого, естественно, нет. Приставы сетуют на нерасторопность сотрудников Росимущества, на их незаинтересованность в результатах работы, а сами назначенные государством реализаторы — на несоответствие определенной судом цены товара его рыночной стоимости, на невысокое качество изъятых вещей, на отсутствие спроса, в конце концов. — Основная причина — отсутствие покупательского спроса, ведь передаваемое на реализацию имущество — бывшее в употреблении, — ответил на запрос «РГ» Айдар Имамов, начальник отдела продажи арестованного, конфискованного и иного госимущества ТУ Росимущества по Свердловской области. Трудный путь покупателя Мы попытались выяснить, как можно купить арестованное имущество. Нет, оно не выставляется в комиссионных магазинах или на досках бесплатных объявлений в Интернете. Найти информацию о нем можно только в двух местах: на сайтах ФССП и Росимущества. Система предложит вам заполнить форму и найти то, что вы хотите купить. Я, к примеру, искала сотовый телефон. Нашла. В извещении о реализации было так и написано: «сотовый телефон», стоимость — 1000 рублей. Ни торговой марки, ни модели не указано, фотографии тем более нет. Потенциальному покупателю предлагается связаться с реализатором — неким ООО, работающим по договору с Росимуществом, — для выяснения подробностей. В понедельник днем телефон компании молчал. Но, даже если бы мне удалось дозвониться, я смогла бы только договориться о встрече. Мне все равно пришлось бы ехать к реализатору, чтобы посмотреть телефон. Предположим, он пришелся бы мне по душе. Тогда мне предстояло написать в ТУ Росимущества заявление с приложением копии паспорта и месяц ждать его рассмотрения. Понятно, что желающих идти столь сложным путем мало, ведь за ту же цену можно выбрать аппарат из сотен предложений на любом сайте бесплатных объявлений и купить его в удобное время. Закон и порядок"Зачем такие сложности?" — задаю вопрос Айдару Имамову. Ответ ожидаем: дескать, по-человечески понимаю, но не уполномочен комментировать существующие порядки. Они определены Гражданским кодексом, ФЗ «Об исполнительном производстве», а в случаях с реализацией недвижимости — и законом «Об ипотеке». Чтобы упростить их, нужно вносить изменения в эти нормативные акты. Арестованное имущество не рекламируется, не выставляется на широко известных сайтах. Поэтому и продажи не увеличиваются— Человек должен видеть то, что хочет купить. А в случае с арестованным имуществом покупатель вынужден действовать вслепую. Арестованное имущество никак не рекламируется, не выставляется на широко известных сайтах, не выпадает в поиске в Интернете. Поэтому и продажи не увеличиваются, — сетует Елена Сидорова, заместитель руководителя УФССП по Свердловской области. В итоге большая часть недорогих вещей, которые должны реализовываться Росимуществом на комиссионных началах, просто лежит на складах. Через месяц после выставления на продажу их уценивают на 15 процентов, еще через месяц снижают цену на четверть и предлагают забрать кредитору в счет оплаты долга. Если он откажется, вещь возвращают должнику. Оговоримся, что малоценное имущество (стоимостью менее 30 тысяч рублей), как правило, реализуется без участия Росимущества. Если должник готов к сотрудничеству с приставом, он сам продает свои вещи и вносит деньги на счет УФССП. Другой вариант — пристав предлагает взыскателю забрать вещь себе в счет уплаты долга. В 2017 году при содействии приставов реализовано 80 процентов от общего объема арестованной «малоценки», выручено 36 миллионов рублей. Остальные 20 ушли на принудительную реализацию в Росимущество. Безликий «Лексус»Ценное имущество — автомобили дороже 500 тысяч рублей, квартиры, акции и прочее — реализуется с торгов. На него спрос чуть выше, чем на бытовую технику, одежду, компьютеры и прочие предметы обихода. Говорят, иногда можно найти весьма выгодные предложения. Например, автомобиль «Лексус LS460» 2007 года выпуска продается за 595 тысяч рублей. На сайте бесплатных объявлений такая же машина, выпущенная, правда, годом позже, стоит миллион. Но опять же, никаких технических характеристик автомобиля в извещении не указано, фотографий нет и о его техническом состоянии можно только догадываться. А чтобы купить дорогостоящее имущество, нужно пройти еще больше кругов ада, чем для приобретения телефона: написать заявление, зарегистрироваться в качестве участника торгов, внести половину начальной цены автомобиля в качестве задатка на счет ТУ Росимущества и повышать цену, если найдутся другие претенденты. Если вас объявили победителем аукциона, но вы вдруг передумали выкупать лот, сумму задатка вам не вернут. Все эти бюрократические сложности не способствуют быстрой продаже арестованного имущества. Даже призрачная надежда на низкую цену не прельщает. На форумах автомобилистов смельчаков, решившихся купить арестованную машину, разве что сумасшедшими не называют, приводя массу и рациональных, и эмоциональных доводов. Специалисты Росимущества тем временем лишь пеняют на несовершенство законодательства, но не предпринимают усилий для его изменения.мнениеЕвгений Дедков, управляющий партнер юридической фирмы:— Создается впечатление: все уже смирились с тем, что решения суда не исполняются. По крайней мере, сейчас не ведется активных дискуссий о необходимости кардинального реформирования системы исполнительного производства. Идеи создания службы частных приставов-исполнителей или денежной мотивации государственных вслух не обсуждаются. Вообще, профессия пристава в судебной системе -одна из самых низкооплачиваемых и наименее перспективная. А процедуры исполнительного производства по обращению взыскания на имущество должника сложны, многоэтапны и требуют целенаправленной концентрированной работы. Низкая квалификация приставов-исполнителей зачастую не позволяет выполнять ее качественно. Я нередко наблюдаю, как приставы «перебрасывают» производства друг другу, лишь формально выполняя свои обязанности. На мой взгляд, необходимо перестать рассматривать стадию исполнения судебных решений в отрыве от проведения судебной реформы. Я убежден, что судебная система, принимающая неисполняемые решения, не имеет ничего общего с принципами правового государства.