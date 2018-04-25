Более 600 тыс. георгиевских ленточек произвели на ткацкой фабрике в Клину

Ткацкая фабрика в городском округе Клин почти закончила производство георгиевских ленточек, всего ко дню Победы произвели более 600 экземпляров, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В рамках подготовки к акции «Георгиевская лента» на фабрике в Клину произведено 300 тысяч погонных метров ленты. Это 600 тысяч ленточек. Фабрика работала над их производством, начиная с 1 января 2018 года. Из 40 ткацких машин фабрики 10 работали именно на производство георгиевской ленты», — сказала глава муниципалитета Алена Сокольская

Санкт-Петербурга, Крым. В настоящее время производство лент практически завершили, их доставляют поставщикам. Клинские ленты поступают на предприятия и в организации Москвы Твери , Ростова-на-Дону, в города Сибири и Дальнего Востока, в Севастополь

Фабрика в Клину гордится тем, что ленточки здесь ткут (а не печатают, как более дешевые образцы) на специальных ткацких станках, соблюдая ГОСТы еще советских времен. В частности, для изготовления одной ленточки используется 192 нити.

ЗАО «Клинское ПТГО» ведет свою историю с 1878 года. Тогда предприятие было известно как ткацкая фабрика француза Людвига Бузона. Предприятие специализируется на выпуске различных видов текстильной галантереи.