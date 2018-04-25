Нужно ли возвращать «курилки» в аэропорты

Комитет Госдумы по транспорту рекомендовал принять в первом чтении законопроект о курительных комнатах в аэропортах. Однако Министерство здравоохранения идею не поддержало, поскольку это нарушит права некурящих людей. Так стоит ли снова создавать специальные места для любителей подымить в воздушных гаванях? Этот вопрос обсудили эксперты в эфире сетевого вещания «ВМ».

— Только вчера у нас состоялось заседание одного из советов на территории нашей больницы (на нем были академики, профессора, ведущие ученые), и мы начали разговаривать о том, что в аэропортах нет специальных мест для курения. И все участники совета сошлись в одном: что в аэропортах, где люди сидят по много часов в ожидании рейсов, в обязательном порядке надо делать эти комнаты. Люди все равно найдут места, где покурить. Например, пойдут в туалеты. Дело в том, что курение — это болезнь, которая сложно лечится.

Дмитрий Лесняк , адвокат Общества защиты прав потребителей, также считает, что табачное законодательство в нашей стране излишне жесткое.

— Может, потому что закон первоначально принимался в очень сжатые сроки. Можно было бы, на мой взгляд, реализовать возможность обеспечивать специальные места для курения, при соблюдении всех необходимых требований, — считает эксперт.

Адвокат положительно оценивает перспективу возвращения курительных комнат в аэропорты.

А вот Алексей Шабашов, сопредседатель Российской антитабачной коалиции, кандидат медицинских наук, доцент, член Комитета по борьбе с табаком Минздрава выступил категорически против инициативы депутатов.

— Борьба с табаком в мире началась давно. Люди хотели разделить зоны в общественных местах на курящие и некурящие, чтобы всем было удобно. Но, к сожалению, сейчас нет технологий, которые позволяли бы организовать такие места и сделать воздух чистым для окружающих людей. Даже мощные вытяжки в местах массового курения не справляются с этой задачей, — считает Шабашов.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Удар в пачку

Колонка обозревателя «ВМ» Вардана Оганджаняна.

В Минздраве отреагировали на предложение вернуть комнаты для курения в аэропорты. В ведомстве сочли, что отмена запрета на курилки в зданиях аэровокзалов повлечет за собой нарушение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности. Сами же аэропорты предложение о возвращении комнат для курения поддерживают (далее…)

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