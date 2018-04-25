Ещё
Второй год салехардцы накрывают стол по-царски
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Второй год салехардцы накрывают стол по-царски 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Летом 2016 года в Салехарде осетровая ферма Александра Олейника поставила на столы горожан первую партию рыбы. Царская рыба производится по европейской технологии в столице Ямала.
В этом здании размещается ферма, практически два этажа живого осетра в городе на Полярном круге
Александр гостеприимно показал свои владения, снабжающие горожан и гостей столицы округа краснокнижной красавицей. Производительность фермы, обустроенной в городской черте, на сегодняшний день около 500 килограммов в месяц. Всего в бассейнах находится около 15 тонн осетра, который по мере роста пересаживается из бассейна в бассейн. Важно, что температурный режим и чистота воды, а также ее насыщение кислородом осуществляются в автоматическом режиме, как и кормление. Все производство автоматизировано, поэтому сам владелец фермы и еще один работник следят за ее работоспособностью. Ручной труд сводится к уборке, к добавлению корма в кормушки, а также соли и соды в агрегаты очистки воды.
Хозяин рассказывает, что Проект и технологию производства он покупал в Европе, что обеспечивает европейское качество выращиваемого осетра. Пока на ферме нет своего маточного поголовья, используется посадочный материал из тульской области, который в Салехарде инкубируется. Выращивается осетр «Русский», «Ленский», «Кастер». При полной технологической загрузке ферма готова поставлять 20 тонн ценной рыбы в год.
Жителей Салехарда трудно удивить рыбными специалитетами. Здесь все разбираются в их сортах и качестве — край рыбный. Но вот отведать осетра, да еще выращенного в экологически чистых условиях, без боязни быть наказанным за вылов ценной рыбы, ранее не всем удавалось. Эту брешь и закрывает инновационное для Севера производство. Как рассказывает Александр, инновационное оно для русского Севера, а вот европейцы давно перешли на разведение рыбы в промышленных объемах, что поделать, грешат этим Норвегия и Исландия.
В планах дальнейшее развитие, создание небольшого цеха переработки, который сможет предлагать деликатесные копчения и соления из осетра. Это ближайшие планы. А на Ямале, как показывает практика, любой план осуществим. Поддержку в создании фермы оказал Фонд финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства региона, который помог выкупить производственные помещения, предоставив предпринимателю кредит. Да и глава округа, Дмитрий Кобылкин, не оставляет без личного внимания необычное производство, сам приезжал проверить, как оно развивается. Основные потребители — не только рестораны и начальственные столовые, благодаря местным продуктовым магазинам и переработчикам, таким как Рыбная артель «Орион» и ООО «Салехардский комбинат», осетр теперь нередкий гость на столах простых салехардцев, да и цена у него вполне демократичная, можно сказать не царская.
Ямал — удивительный край. Сочетание природного величия и силы человеческого духа давно из него сделало легенду. Нефть, газ, олени, речная и морская рыба, миллиардные бюджеты, строительство новых производств — перечислять и рассказывать можно долго. Сколько раз мне приходилось ловить себя на мысли, что здесь еще живы традиции комсомольских отрядов и первопроходцев-казаков. А главное — здесь во всем дух созидания и творчества, видимо, от сурового климата он только становится крепче и сильнее.
Уральский меридиан: последние новости
За 1 квартал 2018 года «Облкоммунэнерго» недосчиталось 4,5 млн.рублей Людмила Варакина: Праймериз показал — дилетанты идут во власть В Краснотурьинске мужчина несколько раз переехал человека своим авто
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия доказала очередную ложь США203
«Бархатная революция»: начался распад коалиции341
МИД обратился к россиянам48
Афганцы перекрыли центр Киева192
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью174
Видео
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
03:09
Михалков одолжил 30 миллионов и прогорел
Шоу-бизнес
02:42
«Бархатная революция»: начался распад коалиции
В мире
01:23
Умер Шухрат Аббасов
Общество В мире
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение