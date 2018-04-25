Второй год салехардцы накрывают стол по-царски

Летом 2016 года в Салехарде осетровая ферма Александра Олейника поставила на столы горожан первую партию рыбы. Царская рыба производится по европейской технологии в столице Ямала.

В этом здании размещается ферма, практически два этажа живого осетра в городе на Полярном круге

Александр гостеприимно показал свои владения, снабжающие горожан и гостей столицы округа краснокнижной красавицей. Производительность фермы, обустроенной в городской черте, на сегодняшний день около 500 килограммов в месяц. Всего в бассейнах находится около 15 тонн осетра, который по мере роста пересаживается из бассейна в бассейн. Важно, что температурный режим и чистота воды, а также ее насыщение кислородом осуществляются в автоматическом режиме, как и кормление. Все производство автоматизировано, поэтому сам владелец фермы и еще один работник следят за ее работоспособностью. Ручной труд сводится к уборке, к добавлению корма в кормушки, а также соли и соды в агрегаты очистки воды.

Хозяин рассказывает, что Проект и технологию производства он покупал в Европе, что обеспечивает европейское качество выращиваемого осетра. Пока на ферме нет своего маточного поголовья, используется посадочный материал из тульской области, который в Салехарде инкубируется. Выращивается осетр «Русский», «Ленский», «Кастер». При полной технологической загрузке ферма готова поставлять 20 тонн ценной рыбы в год.

Исландия. Жителей Салехарда трудно удивить рыбными специалитетами. Здесь все разбираются в их сортах и качестве — край рыбный. Но вот отведать осетра, да еще выращенного в экологически чистых условиях, без боязни быть наказанным за вылов ценной рыбы, ранее не всем удавалось. Эту брешь и закрывает инновационное для Севера производство. Как рассказывает Александр, инновационное оно для русского Севера, а вот европейцы давно перешли на разведение рыбы в промышленных объемах, что поделать, грешат этим Норвегия

В планах дальнейшее развитие, создание небольшого цеха переработки, который сможет предлагать деликатесные копчения и соления из осетра. Это ближайшие планы. А на Ямале, как показывает практика, любой план осуществим. Поддержку в создании фермы оказал Фонд финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства региона, который помог выкупить производственные помещения, предоставив предпринимателю кредит. Да и глава округа, Дмитрий Кобылкин , не оставляет без личного внимания необычное производство, сам приезжал проверить, как оно развивается. Основные потребители — не только рестораны и начальственные столовые, благодаря местным продуктовым магазинам и переработчикам, таким как Рыбная артель «Орион» и ООО «Салехардский комбинат», осетр теперь нередкий гость на столах простых салехардцев, да и цена у него вполне демократичная, можно сказать не царская.

Ямал — удивительный край. Сочетание природного величия и силы человеческого духа давно из него сделало легенду. Нефть, газ, олени, речная и морская рыба, миллиардные бюджеты, строительство новых производств — перечислять и рассказывать можно долго. Сколько раз мне приходилось ловить себя на мысли, что здесь еще живы традиции комсомольских отрядов и первопроходцев-казаков. А главное — здесь во всем дух созидания и творчества, видимо, от сурового климата он только становится крепче и сильнее.