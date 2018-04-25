Бюро T+T Architects разработает проект масштабного IT-кластера в Екатеринбурге

IT-кластер «Контур-Парк» разместится на 16,8 гектарах в Верх-Исетском районе города. Проектирование первого этапа строительства запланировано на конец 2018 года.

Общая площадь научно-производственного комплекса составит более 250 тысяч квадратных метров. В рамах проекта построят научную базу, четыре офисных корпуса на 5 тысяч человек, апарт-отель с детским садом, торговый центр, паркинг и спортивный блок. Все здания свяжут переходами, чтобы сотрудники могли попасть в любой корпус, не выходя на улицу.

«Мы тщательно проанализировали территорию и окружающую застройку и предложили наиболее функциональные решения. Научный комплекс будет иметь обтекаемую форму, а в центре каждого корпуса разместится пространство атриума. Весь ансамбль будет связан между собой и органично впишется в территорию города», — рассказал главный архитектор T+T Architects Николай Макаров

Организаторы конкурса — СКБ Контур — планируют создать условия для развития новых и действующих компаний в сфере информационных технологий.