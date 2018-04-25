Ещё
Бюро T+T Architects разработает проект масштабного IT-кластера в Екатеринбурге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бюро T+T Architects разработает проект масштабного IT-кластера в Екатеринбурге 

Strelka Magazine 1 час назад
Фото: Strelka Magazine
IT-кластер «Контур-Парк» разместится на 16,8 гектарах в Верх-Исетском районе города. Проектирование первого этапа строительства запланировано на конец 2018 года.
Общая площадь научно-производственного комплекса составит более 250 тысяч квадратных метров. В рамах проекта построят научную базу, четыре офисных корпуса на 5 тысяч человек, апарт-отель с детским садом, торговый центр, паркинг и спортивный блок. Все здания свяжут переходами, чтобы сотрудники могли попасть в любой корпус, не выходя на улицу.
«Мы тщательно проанализировали территорию и окружающую застройку и предложили наиболее функциональные решения. Научный комплекс будет иметь обтекаемую форму, а в центре каждого корпуса разместится пространство атриума. Весь ансамбль будет связан между собой и органично впишется в территорию города», — рассказал главный архитектор T+T Architects Николай Макаров.
Организаторы конкурса — СКБ Контур — планируют создать условия для развития новых и действующих компаний в сфере информационных технологий.
Strelka Magazine: последние новости
Книга не умрет: Рем Колхас о новом здании Национальной библиотеки Катара В Челябинске выпустят новую схему трамваев. Ее придумали дизайнеры из Студии Лебедева и Бюро Горбунова «Победа» планирует установить в новых самолетах «стоячие» кресла-седла
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия доказала очередную ложь США203
«Бархатная революция»: начался распад коалиции341
МИД обратился к россиянам48
Афганцы перекрыли центр Киева192
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью174
Видео
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
03:09
Михалков одолжил 30 миллионов и прогорел
Шоу-бизнес
02:42
«Бархатная революция»: начался распад коалиции
В мире
01:23
Умер Шухрат Аббасов
Общество В мире
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение