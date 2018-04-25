На майские праздники в Пятигорске запустят фонтаны

Фонтаны в столице СКФО запустят 1 мая, сообщили STAV.AIF.RU в администрации города-курорта.

Пятигорские фонтаны перенесли зимний период без потерь, и почти все они готовы к работе. Фонтан «Деды» — один из самых необычных на Кавминводах — уже заполнен водой. Инженеры запустили и круглый фонтан напротив Центральной городской библиотеки, и фонтан на бульваре Гагарина.

Сейчас специалисты ведут работы по расконсервации остальных водных украшений города. Так, они провели пробный запуск Центрального фонтана, а завтра будут отмывать его чашу и декоративные элементы и устанавливать недостающее оборудование.

На фонтане «Подкова» на Белой Ромашке к наступлению мая нужно установить подсветку и форсунки. Рабочие старательно отмывают каскад возле санаториев «Тарханы» и «Дон», готовят к сезону «Счастливый улов» на Цветнике. Горожан ожидает сюрприз: новый фонтан откроют в парке Победы. Подрядчик почти закончил необходимые работы и готовит объект к запуску.

Администрация города напоминает: фонтаны не предназначены для купания и питья. Вода в них содержит реагенты против известковых отложений и водорослей. Детям и взрослым стоит позаботиться о безопасности и любоваться водными украшениями, а не резвиться в них.