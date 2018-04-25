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Ежедневные рейды по выявлению незаконных торговых точек проводят в Вологде
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Ежедневные рейды по выявлению незаконных торговых точек проводят в Вологде 

Официальный сайт Администрации города Вологды 34 минуты назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
Власти города устраивают ежедневные рейды по местам, где недавно были убраны незаконно установленные торговые павильоны. Предприимчивые вологжане организуют на освободившихся территориях импровизированные торговые прилавки, нарушая ряд административных норм. Проверки проходят по всему городу.
«С начала года было демонтировано порядка 170 торговых объектов, которые были установлены на муниципальной земле незаконно, без договоров аренды. Сейчас мы видим, что у торговых центров и магазинов, на месте снесенных павильонов, продолжают размещать лотки. По поручению Мэра Вологды Сергея Воропанова сейчас проводятся ежедневные рейды по проверке таких точек. Если предприниматели незаконно будут размещаться, работа по освобождению данных земельных участков будет продолжена», — пояснил начальник отдела торговли Департамента экономического развития Вологды Александр Шумилов.
Представители Департамента экономического развития, административно-технического отдела и УМВД сегодня посетили такую торговую точку на улице Текстильщиков. У продавцов, стихийно развернувших здесь торговлю, нет никаких на то оснований: ни сертификатов на товар, ни санитарных книжек, ни разрешения на торговлю и договора аренды городской земли. Предпринимателей заставили свернуть лотки и выписали им протоколы. Нарушителям грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.
Напомним, в Вологде нестационарная торговля на законных основаниях может осуществляться только в соответствии с разработанной схемой размещения объектов. В общей сложности на ней порядка 500 точек. Распределение земельных участков проходит строго через аукцион, после чего предприниматели заключают договоры об аренде муниципальной земли и могут работать на законных основаниях.
Чтобы легализовать свой бизнес, им потребуется порядка двух месяцев — от начала аукциона до установки торгового павильона. Также предусмотрены такие новые форматы торговли как мини рынки.
«На данный момент рассматривается две площадки для мини-рынков: Дальняя, 24 и Карла Маркса, 117. Каждая рассчитана на 15 торговых мест. В мае уже будут проходить аукционы. Мы предполагаем, что на таких мини-рынках будет размещаться как продовольственная группа, так и непродовольственная. Также в течение мая будут рассмотрены варианты размещения еще двух-трех мини-рынков в других районах города Вологды», — рассказал Александр Шумилов.
Также торговые павильоны могут появиться и на новых остановочных комплексах, в первую очередь они будут предназначены для вологодских товаропроизводителей.
Все тонары для нестационарной торговли должны быть оформлены в едином «вологодском» стиле. Напомним, предпринимателям, которые будут осуществлять такой подход, городские власти могут предложить льготы по плате за размещение торговых павильонов. Такую возможность обсудили на последней встрече Мэр Вологды Сергей Воропанов и местные предприниматели.
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