В Москве допустили к работе почти 80 процентов аттракционов

По его словам, преобладающая часть аттракционов, не допущенных к работе, — водные, их сезон еще не наступил. «Большинство аттракционов, или 230, расположены в 20 парках и скверах, — рассказал Тучин. — Лидером выступает Измайловский парк с 39 единицами аттракционной техники, на втором месте Бабушкинский парк на северо-востоке города, где работают 20 аттракционов. 16 аттракционов размещены на 15 площадках в других округах, а 84 аттракциона работают в 38 торгово-развлекательных центрах».

Самые крупные и заметные — колеса обозрения. Их в городе четыре — самое высокое и старое в Измайловском парке. Высотой почти 50 метров, его ввели в строй еще в 1957 году. Бояться возраста не стоит — на безопасность это никак не влияет, аттракцион прошел все проверки и получил талон допуска, заверил Тучин. Еще два 27,5-метровых колеса обозрения работают также в Измайловском парке и «Сокольниках», а самое новое с 2016 года радует посетителей парка «Skazka». Оно, кстати, и самое морозо— и ветростойкое — способно работать при температуре до минус 20 градусов и при ветре до 15 м/с.

Сильного ветра, в том числе такого ураганного, что накрыл Москву в минувшее выходные, столичные аттракционы не боятся — прочность фундаментов проверяют ежегодно. Но, само собой, эксплуатироваться при экстремальных погодных условиях они не должны.

В последние годы число аттракционов в столице сокращается

В целом в последние годы число аттракционов в Москве сокращается. Тучин в первую очередь объясняет это экономическими причинами. Зачастую у аттракционов подходит к концу срок эксплуатации, установленный производителем, и тогда они уходят с рынка. В прошлые годы случалось, что когда технику не допускали к работе, владельцы решали, чинить ее нет смысла — слишком дорого.

Определить, что аттракцион безопасен и работает законно, любой желающий может самостоятельно. У легальной техники есть регистрационный номер — металлическая табличка с цифрами и надписью «Объединение административно-технических инспекций города Москвы». Допущенный к эксплуатации аттракцион получает талон допуска — карточку, похожую на водительские права старого образца. «В ней указано наименование аттракциона и срок действия талона. Его обязаны предъявить по первому вашему требованию, в противном случае можно жаловаться нам», — пояснил начальник инспекции.

Информацию обо всех столичных аттракционах можно посмотреть и на портале открытых данных Москвы data.mos.ru. Там указаны и регистрационные номера, и сроки действия допуска, а также адреса, фотографии и другая информация. Сообщить о проблемах, связанных с работой аттракционов, можно на горячую линию 8 (499) 652-60-50.

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