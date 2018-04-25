Лишь через 73 года после Победы Ленобласть решила составить базу данных о воинских захоронениях времен Великой Отечественной на своей территории

Все сведения о воинских захоронениях времен Великой Отечественной войны на территории Ленинградской области от муниципалитетов, поисковых объединений и из военных архивов предстоит собрать в единую электронную базу.

Этот электронный реестр станет основой для паспортизации и благоустройству могил, постановки при необходимости на кадастровый учет соответствующих земельных участков. Предполагается и выделение финансов на проведение этих работ.

Отмечается, что на сегодня существует несколько разрозненных баз данных, посвященных захоронениям защитников Ленинграда на территории области, но единой нет. Даже работа по выявлению воинских захоронений еще не завершена.

Для этого создается рабочая группа из представителей Общественной палаты Ленобласти, поисковиков, регионального военкомата, муниципалитетов.