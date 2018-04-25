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Областной суд подтвердил обязанность СГСПУ и «Техкомплекта» восстановить пруд Сухой
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Областной суд подтвердил обязанность СГСПУ и «Техкомплекта» восстановить пруд Сухой 

Волга Ньюс 1 час назад
Пруд расположен на территории СГСПУ на ул. Антонова-Овсеенко, 26. Он является средой обитания тритона обыкновенного, занесенного в Красную книгу Самарской области.
В 2017 г. природоохранная прокуратура обнаружила, что пруд засыпали строительными отходами. Но так как водный объект находится на участке государственной собственности, его нельзя самовольно засыпать или менять.
В связи с этим прокуратура 22 ноября 2017 г. обратилась в Самарский районный суд с иском, в котором требовала восстановить нарушенное состояние пруда Сухой. Суд требования прокуратуры удовлетворил. Ответчики с этим решением не согласились и направили апелляционную жалобу в областной суд.
В итоге суд апелляционной инстанции оставил решение райсуда без изменения и не удовлетворил жалобу. Теперь судебное решение считается вступившим в законную силу.
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