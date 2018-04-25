Экс-невеста Павла Табакова вышла замуж

О том, что экс-возлюбленная Павла Табакова получила предложение руки и сердца, Teleprogramma.pro сообщала еще в конце марта. Несколько дней назад Маруся Фомина и ее избранник Алексей Киселев зарегистрировали отношения в Грибоедовском загсе. Подтверждение тому — фотография, опубликованная в соцсетях. Молодожены, вероятно, устроят еще одно торжество, но уже после рождения первенца. Сейчас Фомина находится примерно на 6-7 месяце беременности.

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Напомним, что с Марусей Фоминой Павел Табаков встречался чуть меньше года. Судя по совместным фотографиям в соцсетях, молодые люди были очень счастливы: они не только снимались вместе в кино и играли в театре, но и давали двойные интервью, принимали участие в романтических фотосессиях для глянца и выходили вместе в свет. О расставании пары стало известно в мае прошлого года, а уже в ноябре Фомина вышла в свет с Алексеем Киселевым. Влюбленные появились на вечере молодых хореографов в «Гоголь-центре».