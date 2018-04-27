НАТО: Турция пока не запросила интеграцию С-400 в систему ПВО альянса

НАТО и Турция обсуждали заявления некоторых американских политиков о возможности введения санкций за покупку Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого пленарного заседания проходящей 27 апреля встречи глав МИД альянса.

"Мы видели заявления со стороны США о возможных санкциях (по С-400 — прим. «РГ»). Мы обсуждали это в ходе моего визита в Анкару, и я приветствую прямые контакты США и Турции по этой проблеме", — отметил Столтенберг.

Генсек НАТО также подчеркнул важность интеграции вооружения, принятого в отдельном государстве, в общую систему альянса. «Что касается С-400, это национальное решение любой страны НАТО, какое оборудование она будет использовать. Что важно для НАТО — будут ли эти систем интегрированы в системы ПВО НАТО. Естественно, это будет сложно, но такого запроса с турецкой стороны пока не было», — сказал Столтенберг.