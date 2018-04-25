Россия и Мьянма подписали соглашение о сотрудничестве в области борьбы с терроризмом

МОСКВА , 25 апреля. / ТАСС /. Россия Мьянма подписали соглашение, создающее правовую основу для развития взаимодействия в области борьбы с терроризмом. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ в среду.

"25 апреля в Сочи на полях IX Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов и заместитель министра внутренних дел Мьянмы Аун Coy подписали соглашение между правительством России и правительством Мьянмы о сотрудничестве в области борьбы с терроризмом", — информировали в дипведомстве.

Как пояснили в МИД РФ, соглашение создает правовую основу для развития российско-мьянманского взаимодействия по одному из ключевых вопросов международной повестки дня. «В документе предусматривается организация подготовки кадрового состава контртеррористических подразделений, налаживание обмена информацией, опытом и технологиями, необходимыми для эффективного осуществления мероприятий по предотвращению, обнаружению, пресечению и расследованию актов терроризма, противодействию финансированию лиц и организаций, участвующих в террористической деятельности», — указали на Смоленской площади.