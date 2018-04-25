В Ростове заменят 100 остановок до июня

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В Ростове завели дело на медиков РЖД, по вине которых умерла пациентка

Неравнодушные ростовчане помогли деньгами и продуктами пожилому мужчине, которого ограбили посреди улицы

Обесточат больницу и торговый центр: в Первомайском районе Ростова до конца недели будут отключать свет