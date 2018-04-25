В Ростове заменят 100 остановок до июня 

Власти отчитались о готовности города к ЧМ-2018. Часть работ не завершена, но ее обещают сделать в срок: заменить остановки, открыть парк на Левом берегу, сдать Станиславского. Однако парку до ЧМ-2018 может угрожать паводок. — До первого июня сто остановок в центре и в левобережной зоне будут заменены на новые, французские, — сообщил глава администрации Ростова Виталий Кушнарев. Первого мая откроется парк на Левом берегу. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что уровень воды в реке может повыситься: скорость ее прибывания увеличится вдвое к 10 мая. Сложности могут возникнуть, если вода поднимется больше чем на метр. — На устройстве железнодорожного пути на Станиславского работает тридцать человек, мы идем в графике. Сейчас укладывается асфальтобетон, еще нужно снести шесть-семь аварийных зданий. Остальные будут завешены баннерами: это дома, которые находятся в чьей-то собственности, но не используются. К 31 мая мы закончим эту работу, — добавил Кушнарев.