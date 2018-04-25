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Атлантического тупика внесли в список видов, находящихся под угрозой исчезновения
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Атлантического тупика внесли в список видов, находящихся под угрозой исчезновения 

ТАСС 1 час назад
ОСЛО, 25 апреля. /ТАСС/. Птица атлантический тупик, ассоциирующаяся у большинства людей с природой Исландии, оказалась в списке видов, находящихся под угрозой исчезновения. Об этом говорится в докладе State of the world's birds 2018 ("Ситуация с птицами мира 2018"), представленным на этой неделе объединением природоохранных организаций Birdlife International.
Отмечается, что в числе угрожаемых видов (уязвимым, находящимся под угрозой вымирания и почти вымершим) находятся почти 1,5 тысяч видов птиц, что является 1/8 частью всех видов птиц в мире. Тупики находятся в списке уязвимых видов с 2015 года.
Крупнейшая колония тупиков, находящаяся в Исландии, продолжает быстро сокращаться. Аналогичный процесс идет в Норвегии, Гренландии и на Фарерских островах. Численность атлантических тупиков, которая в Исландии все еще оценивается в несколько миллионов особей, может сократиться на 50-70% в ближайшие 50 лет. Одной из причин исчезновения специалисты Birdlife International называют изменение мирового климата, из-за которого тупикам становится труднее добывать мелкую рыбу для питания.
После начавшегося в 2011 году наплыва туристов в Исландию тупики окончательно закрепили за собой статус неофициального символа страны. Туристы охотно покупают сувениры с изображением черно-белых птиц с ярким клювом, особой популярностью пользуются игрушечные плюшевые тупики. Отмечается, что даже разработчики персонажей восьмого эпизода фильма «Звездные войны» признались, что вдохновлялись тупиками, когда рисовали первые эскизы поргов — бесклювых птиц с большими глазами, населяющих напоминающую Исландию планету Ак-То.
Однако сами исландцы на протяжении нескольких веков ловили тупиков с помощью больших сачков и употребляли в пищу. Охотничий сезон открывают в стране и сейчас, однако теперь он длится 10 дней — с 15 по 25 апреля.
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