Диспансеризация населения может стать ежегодной. И как вам?

«Вечерняя Москва» продолжает ежедневную рубрику «Вопрос дня». Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по контролю и регламенту Олег Нилов предложил проводить диспансеризацию взрослого населения страны не раз в три года, а не реже одного раза в год.

Юрий Крупнов председатель Наблюдательного совета института демографии, миграции и регионального развития:

— С одной стороны, это правильное предложение. Но проблема заключается в том, что диспансеризация на сегодняшний день — это устаревшая методология. Причем уже лет на пятьдесят. Это то же самое, как если бы нам с нашими гаджетами рекомендовали установить на каждой улице по будке с телефонами. Сегодня не решается самый главный вопрос — проектирование в целом национальной системы здравоохранения, которая была бы передовой для сегодняшнего времени. Поэтому, на мой взгляд, сейчас основная проблема — как человека включить в эту систему здоровья? Ведь порой даже поликлиники часто стоят пустые. Проблема в том, что у населения отсутствует культура здоровья. Нужно стимулировать своих граждан в вопросах интереса к собственному здоровья. Может, даже на корпоративном уровне. Когда-то уникальную систему здравоохранения создал Николай Александрович Семашко. И сегодня нам в медицине нужен второй такой ученый.

Бадри Махалдиани, врач-специалист по рентгенэндоваскулярной хирургии научного центр сердечнососудистой хирургии им. А. Н. Бакулева:

— Я смотрю на это как врачкардиолог. По моим наблюдениям, здоровье нашего взрослого населения находится в плачевном состоянии. Диспансеризация по закону и так должна проводиться регулярно. И проводится. Но со временем, чем человек старше становится, тем реже он вообще ходит в поликлинику. И связь с ним поликлиничные службы постепенно теряют. Проблема в том, чтобы этих людей найти и пригласить пройти диспансеризацию. Ведь не только от здравоохранения зависит, пойдет человек на диспансеризацию или нет. Многое зависит и от самого человека. Возможно, необходимо лучше доносить информацию до населения — о важности свое временного обследования. Уверен как врач, что диспансеризация — это очень важный инструмент в деле улучшения здоровья населения. Но реализовывать эту программу нужно грамотно. Например, с помощью работодателей. Необходимо выделять дни из рабочего процесса для диспансеризации и, естественно, оплачивать их. А если не пошел на проверку — не допускать до работы. Вот как нас —медицинских работников — заставляют ежегодно обследоваться и сдавать анализы.

— Как и во всех военных структурах, у нас ежегодная обязательная диспансеризация. Конечно, это совершенно правильная и понятная практика. Ведь гораздо проще лечить заболевание, выявленное на ранних этапах его развития. Это гораздо эффективнее и с точки зрения самого лечения, и с точки зрения экономии бюджетных средств. И работник, соответственно, не выпадет из рабочего процесса надолго. Государство от этого только выигрывает. Однако сотрудники организаций, где диспансеризация не обязательна, по моему мнению, как не ходили проверять свое здоровье, так и не пойдут.

— Я с проблемами в медицинском обслуживании сталкиваюсь постоянно — в поликлиниках. Например, льготнику полагается набор лекарств, но он его не может получить — не выделено на это средств из бюджета. А в другом районе города этих проблем, например, нет. Но и пациентов, нуждающихся в этих лекарствах, тоже нет. Мы с мамой не можем получить необходимое назначение на обследование и лечение, потому что флюорографию в своей поликлинике не сделать — аппарат не работает. А в другой поликлинике очередь, и еще попробуй доставь туда человека не очень здорового… Мне кажется, нужно просто наладить грамотно процесс распределения бюджетных средств, которые уже выделены, а не выкидывать новые необдуманно. К тому же у нас не все люди добровольно идут к врачу, даже если у них что-то болит.