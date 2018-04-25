WSJ: минюст США заподозрил Huawei в нарушении санкций против Ирана 

НЬЮ-ЙОРК, 25 апреля. /ТАСС/. Министерство юстиции США проводит расследование в отношении китайской телекоммуникационной компании Huawei, ее подозревают в нарушении американских санкций в отношении Ирана. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal.
По сведениям источников издания, Huawei могут грозить обвинения в совершении уголовных преступлений. На какой стадии находится проверка, а также в поставках какой именно продукции в Иран подозревают компанию, не уточняется. Официальных заявлений со стороны минюста и Huawei пока не поступало.
Как отмечается в публикации, если компания будет признана виновной, в отношении нее могут последовать рестрикции со стороны министерства торговли США, а также американского минфина. Кроме того, сотрудники, признанные ответственными за нарушение санкций, могут быть подвергнуты уголовному преследованию.
В марте издание сообщило, что власти США рассматривают возможность лишения субсидий американских операторов сотовой и интернет-связи, которые закупают продукцию китайских телекоммуникационных компаний, включая Huawei. Вашингтон неоднократно утверждал, что эти фирмы, в том числе Huawei и ZTE, сотрудничают со спецслужбами КНР. Как полагают американские чиновники, на устройства производства этих фирм могут устанавливаться программы, с помощью которых за пользователями осуществляется слежка. В связи с этим они призывали провайдеров США и обычных американцев не использовать продукцию китайских компаний.
Huawei — один из ведущих мировых поставщиков информационных и коммуникационных технологий. Штат его сотрудников в более чем 100 странах мира насчитывает 170 тыс. человек. Согласно оценкам экспертов, компания со штаб— квартирой в китайском Шэньчжэне предоставляет продукты и сервисы для трети мирового населения. Huawei, основанная в 1987 году, является частным предприятием, принадлежащим ее сотрудникам-акционерам.