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МИД КНР: расследование в отношении Huawei навредит самим США
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МИД КНР: расследование в отношении Huawei навредит самим США 

ТАСС 44 минуты назад
ПЕКИН, 26 апреля. /ТАСС/. Расследование Вашингтона в отношении китайской компании Huawei нанесет вред самим же Соединенным Штатам, поскольку подрывает доверие инвесторов к американскому рынку. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Американская газета The Wall Street Journal сообщила о расследовании министерства юстиции США в отношении телекоммуникационной компании Huawei, которую подозревают в нарушении американских санкций против Ирана.
"Китай против того, чтобы какая-либо страна, руководствуясь своим внутренним законодательством, применяла односторонние санкции", — сказала Хуа Чуньин на регулярном брифинге.
"Надеемся, что США не продолжат подрывать доверие инвесторов к бизнес-климату в своей стране, не будут наносить ущерб американской экономике, как и международной торговле", — добавила она.
По словам дипломата, позиция Пекина по данному вопросу однозначна: сотрудничество между государствами должно опираться на принципы открытости и взаимного доверия, обоюдной выгоды.
Возможные последствия
Если США признают нарушения со стороны Huawei, в отношении компании могут последовать рестрикции министерства торговли США, а также американского минфина. Кроме того, сотрудники, признанные ответственными за нарушение санкций, могут быть подвергнуты уголовному преследованию.
Huawei — один из ведущих мировых поставщиков информационных и коммуникационных технологий. Штат его сотрудников в более 100 странах мира насчитывает около 170 тыс. человек.
По оценкам экспертов, компания со штаб-квартирой в китайском Шэньчжэне предоставляет продукты и сервисы для трети мирового населения. Huawei, основанная в 1987 году, является частным предприятием, принадлежащим ее сотрудникам-акционерам.
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