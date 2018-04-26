МИД КНР: расследование в отношении Huawei навредит самим США

"Китай против того, чтобы какая-либо страна, руководствуясь своим внутренним законодательством, применяла односторонние санкции", — сказала Хуа Чуньин на регулярном брифинге.

"Надеемся, что США не продолжат подрывать доверие инвесторов к бизнес-климату в своей стране, не будут наносить ущерб американской экономике, как и международной торговле", — добавила она.

По словам дипломата, позиция Пекина по данному вопросу однозначна: сотрудничество между государствами должно опираться на принципы открытости и взаимного доверия, обоюдной выгоды.

Возможные последствия

Если США признают нарушения со стороны Huawei, в отношении компании могут последовать рестрикции министерства торговли США, а также американского минфина . Кроме того, сотрудники, признанные ответственными за нарушение санкций, могут быть подвергнуты уголовному преследованию.

Huawei — один из ведущих мировых поставщиков информационных и коммуникационных технологий. Штат его сотрудников в более 100 странах мира насчитывает около 170 тыс. человек.