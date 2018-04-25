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Велопуть «Выборг — Ивангород» и беспилотное такси в Ленобласти: мнения экспертов
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Велопуть «Выборг — Ивангород» и беспилотное такси в Ленобласти: мнения экспертов 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко 24 апреля выступил перед Законодательным собранием Ленобласти. Он рассказал, что планируется создать велосипедный маршрут от Ивангорода до Выборга, а в Сосновом Бору и Гатчине в течение пяти лет должны появиться беспилотные такси. Мы выяснили, как к подобным предложениям относятся видные деятели городов 47 региона
По словам главы региона, велосипедный маршрут от Выборга до Ивангорода позволит привлечь дополнительных туристов и даст толчок к развитию инфраструктуры, появлению новых гостиниц и кафе. Замглавы администрации первомайского сельского поселения Александр Колоярский отметил, что инициатива положительная, но дорогая и долгосрочная.
Собеседник ivbg.ru отметил, что велотуризм в Ленобласти пользуется популярность и продолжает уверенное развитие.
Алексей Редаков, председатель федерации велосипедного спорта Ленобласти считает, что идея интересная, но очень амбициозная. По его мнению, начинать надо с малого, например, с создания велопутей в городах региона.
Кроме масштабного проекта многокилометрового велопути Александр Дрозденко анонсировал технологический прорыв в Сосновом Бору и Гатчине. В ближайшие пять лет в этих городах должны появиться беспилотное такси, открытый бюджет, возможность голосования горожан через электронные средства, а также система умного ЖКХ.
Руководитель Сосновоборского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Михаил Иевлев отметил, что инициатива хорошая, но вряд ли ее возможно реализовать в ближайшие годы.
Член молодежного правительства Ленинградской области Александр Кузьменко отметил, что идея создания «Умных городов» несомненно перспективная, но к ней необходимо подходить с осторожностью.
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