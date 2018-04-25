Велопуть «Выборг — Ивангород» и беспилотное такси в Ленобласти: мнения экспертов

По словам главы региона, велосипедный маршрут от Выборга до Ивангорода позволит привлечь дополнительных туристов и даст толчок к развитию инфраструктуры, появлению новых гостиниц и кафе. Замглавы администрации первомайского сельского поселения Александр Колоярский отметил, что инициатива положительная, но дорогая и долгосрочная.

Собеседник ivbg.ru отметил, что велотуризм в Ленобласти пользуется популярность и продолжает уверенное развитие.

Алексей Редаков, председатель федерации велосипедного спорта Ленобласти считает, что идея интересная, но очень амбициозная. По его мнению, начинать надо с малого, например, с создания велопутей в городах региона.

Кроме масштабного проекта многокилометрового велопути Александр Дрозденко анонсировал технологический прорыв в Сосновом Бору и Гатчине. В ближайшие пять лет в этих городах должны появиться беспилотное такси, открытый бюджет, возможность голосования горожан через электронные средства, а также система умного ЖКХ.

Руководитель Сосновоборского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Михаил Иевлев отметил, что инициатива хорошая, но вряд ли ее возможно реализовать в ближайшие годы.