Книга не умрет: Рем Колхас о новом здании Национальной библиотеки Катара

Расположенное в университетском квартале на окраине Дохи и построенное по проекту бюро OMA здание уже стало национальной гордостью и новой достопримечательностью Катара. Возвышающаяся над плоским ландшафтом пустыни огромная постройка в форме бриллианта, библиотека вмещает более миллиона книг и тысячи читателей на площади в 42 тыс. кв. м. За месяц до официального открытия Рем Колхас провел экскурсию для представителей прессы, в числе которых посчастливилось оказаться и корреспонденту Strelka Magazine.

Предварительно библиотека открыла свои двери еще в октябре, но официальная инаугурация с участием эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль-Тани состоялась только в апреле. На церемонии присутствовала и знаменитая шейха Моза бинт Насер Аль-Миснед — мать правящего эмира и одна из самых влиятельных публичных фигур в стране: проект библиотеки запущен по её инициативе.

В своей речи на открытии Шейха подчеркнула, что новая библиотека «будет поддерживать чувство гордости за свою историю и принадлежность к арабскому миру, ведь именно в Месопотамии более 5 тыс. лет назад было изобретено письмо и появились первые библиотеки. Мы задумывали свой проект в память о великом прошлом и с надеждой на новый „арабский ренессанс“, и это вдохновение хотелось бы сохранить», — отметила она.

Строительство заняло 5 лет. Вначале библиотека задумывалось лишь как часть так называемого Города Образования — огромного кампуса, чей мастер-план разработал японский архитектор Арата Исодзаки. Однако со временем проект приобрел больший масштаб.

«Хорошо, что изначально у нас не было задачи спроектировать именно Национальную библиотеку, — делится Колхас, — без этого груза ответственности мы смогли позволить себе больше творческой свободы».

Сейчас в здании располагаются Национальная библиотека Дохи, публичная библиотека, университетская библиотека и «Библиотека наследия». Это главный проект Qatar Foundation — некоммерческой организации, которая содействует переходу страны на экономику знаний.

Эта постройка — уже третья по счету библиотека, реализованная OMA. Кроме того, у бюро был опыт сразу нескольких нереализованных конкурсных проектов во Франции: национальная Très Grande Bibliothèque — «Очень большая библиотека», а также две библиотеки для главного кампуса Университета Пьера и Марии Кюри в Париже. Построенные же здания в Сиэтле и Каене — это впечатляющие общественные пространства, которые заново утверждают важность и востребованность печатной книги в современном мире.

«Когда мы только начинали заниматься проектом в Сиэтле (рубеж 1990-х и 2000-х. — Прим. ред.), было ощущение, что книге нужно будет доказывать свое право на существование — особенно на западном побережье США . Тогда многим казалось, что она скоро исчезнет — вспоминает Колхас, подчеркивая, что сегодня никому уже не придет в голову ставить под сомнение, что книги сохранят свою актуальность. — Цифровые технологии действительно влияют на большинство процессов в мире, однако мы больше не верим в то, что они смогут заменить все».

Длина постройки 138 метров, её приподнятые края формируют три крыла здания и треугольное пространство по центру. Они способствуют созданию тени, что важно в горячем климате Персидского залива, и обеспечивают лёгкий доступ в центральную часть библиотеки. Основные пространства здания соединяются с помощью безопорного моста, в котором также находятся медиа-комнаты, места для работы и большой лекционный зал. Для него амстердамским бюро InsideOutside был придуман огромный раздвигающийся занавес, который отделяет зал. Это же бюро разработало и ландшафтное решение территории.

На подземном этаже, напоминающем место археологических раскопок, находится отделение библиотеки, в котором размещаются различные объекты наследия: здесь хранятся 4000 манускриптов и предметов, связанных с историей и культурой исламского мира и Катара.

Автоматизированная библиотечная система позволяет читателям абсолютно свободно и независимо пользоваться услугами учреждения: «Из всех библиотек, которые мне доводилось видеть, эта — самая совершенная с точки зрения технологий, — отмечает исполнительный директор Сохайр Ф. Вастави, который до этого заведовал Александрийской библиотекой в Египте

Во время церемонии открытия эмир Катара возложил на полку библиотеки миллионную книгу. Кстати, почти весь библиотечный фонд находится в открытом доступе — большинство экземпляров можно свободно брать, не прибегая к помощи сотрудников.

»Мы специально спроектировали пространство таким образом, чтобы посетитель мог видеть сразу все книги, — говорит Рем Колхас. — Попадая в библиотеку, вы оказываетесь в окружении тысяч и тысяч наименований, каждое из которых можно взять в руки и посмотреть».

Под палящим солнцем Катара температуры доходят до +50 по Цельсию, и в таких условиях самыми популярными местами для встреч становятся хорошо кондиционируемые торговые центры. Библиотека предлагает еще одну альтернативу.

«Внутренние пространства библиотеки по своему масштабу сопоставимы с городской средой; здесь может уместиться целое население — как людей, так и книг», — говорит Колхас.

Архитектор считает, что глобально библиотеки переживают ренессанс — не только как места приобретения знаний, но и как пространства для общения: «Это здание подобно городской площади». Этому во многом способствует его огромный размер: здесь могли бы уместиться два «Боинга-747».

Колхас убежден, что библиотека как тип здания позволяет создавать по-настоящему радикальные архитектурные проекты. «Парадоксально, но именно эта традиционная форма способствует появлению новых изобретательных решений, это оказалось справедливым и в случае с Национальной библиотекой Катара».

Текст: Тимур Золотоев

Перевод: Александра Тумаркина