Почему сербы с русскими как братья

История Сербии — это история борьбы за свободу и независимость. За свою историю Белград был завоёван 40 армиями, и 38 раз отстраивался заново. Сербы никогда ни на кого не надеялись, кроме России. Не зря говорят, что русские и сербы — братья навек.

Почему «сербы»?

Однозначного мнения на тот счет, откуда произошел этноним «сербы» до сих пор нет, однако версий множество. Славист Павел Шафарик возводил слово «сербы» к праславянским формам *сьрбъ и *сърбъ, которые, в свою очередь, происходили от от индоевропейского слова со значением «сеять, родить, производить».

Макс Фасмер интерпретировал слово «сербы» как «принадлежавший к тому же роду, тому же племени». Подобное значение поддерживали также филологи Ильинский и Ковалев. По их мнению, «серб» — это «человек, член родового союза».

Также интересной, но бездоказательной является версия слависта Мощиньского, который связывал происхождение слова «серб» с индоевропейским корнем *ser-v-, имеющим значение «сторожить, охранять скот».

В 1985 году исследователь Шустер-Шевц высказал предположение, что слово «сербы» родственно русскому диалектному глаголу «сербать» (хлебать). Эта версия интересна, поскольку во всех славянских языках есть слова с корневой основой «с-р», значение которого «отделять, выделять, выдавливать».

Эта корневая основа является метатезой индоевропейского *res>*ser, что значит «резать, разрезать, отделять». В древнеславянском языке преобладающим значением корневой основы *ser стало «отделять, выделять, выдавливать». Это значение сохранилось, например, в русском главголе «черпать», который произошел от того же глагола «сербать». Такого же происхождения и слово «сера». Это не что иное как смолистые выделения дерева.

Таким образом, можно сказать, что слово «сербы», вероятнее всего, значит «выделенный, отделенный по какому-либо признаку». Если учитывать, что предками славян в европейской историографии считались венеды, то, скорее всего, сербы были названы так при отделении, выделении именно из венедов.

Есть также версия, которой придерживаются те, кто сербов недолюбливает. Харватские националисты вслед за Анте Старчевичем считают, что этноним «сербы» произошел от латинского слова servus — раб. В рамках этой версии считается, что хорваты — наследники германцев, перешедшие на славянский язык для того, чтобы лучше справляться с сербскими рабами. Как говорится, комментарии излишни.

Братья навек

Сами сербы признают, что нигде так не любят русских, как в Сербии. История взаимоотношений наших народов имеет глубокие корни и начинается как минимум со времени крещения Руси. До сих пор именно православие является одной из «духовных скреп», соединяющих русских и сербов.

Во время монголо-татарского ига сербы поддерживали монастырь Святого Пантелеймона на Афоне, со времен Ивана III шла активная поддержка сербских монастырей. В 1550 году Иван Грозный после общения с сербскими иерархами направил письмо турецкому султану Сулейману II, призывая его чтить святыни Хиландара и других сербских монастырей.

Через шесть лет русский царь даже подарил монахам Хиландарского монастыря помещение для монастырского подворья в центре Москвы, которое сразу стало сербским дипломатическим центром, в котором собирались средства для отправки в Сербию. В годы правления Бориса Годунова сербским мигрантам уже оказывалась серьезная поддержка со стороны России. [С-BLOCK]

Особое развитие русско-сербские отношения получили при Петре I. В годы правления императора шел прием сербов в русскую армию, устанавливались тесные связи в культурной среде. Отдельно нужно сказать о Савве Владиславличе-Рагузинском, русском дипломате сербского происхождения. Именно он подписал Кяхтинский договор, служил послом России в Константинополе и Риме, а также перевел книгу Мавро Орбини «Славянское царство».

В 1723 году Пётр I разрешил Ивану Албанезу, черногорцу по происхождению, создать поселение в районе города Сумы, куда переехало больше сотни сербских семей. Отсюда взяли свое начало два сербских территориальных образования, существовавших в Российской империи — Славяносербия и Новая Сербия.

В Первую мировую войну (которая фактически началась в Сербии) Николай II встал на сторону братского государства. Не имея возможности помочь сербской армии русскими войсками, российский император организовал доставку в Сербию боеприпасов, военного снаряжения и провианта. Также в Сербию было отправлено несколько санитарных отрядов.

В Сербии оливье называют русским салатом, сладкий квас — русским квасом, русским же называют почему-то черный сладкий хлеб, который может быть с мармеладом.