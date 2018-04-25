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Напротив Волгограда большая вода подобралась к домам хутора Бобры
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Напротив Волгограда большая вода подобралась к домам хутора Бобры 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В период половодья хутор Бобры постепенно становится пленником стихии. Волгоградцы надеются, что вода будет милостива к их частным подворьям. Хутор заполнился не только водой, но и мусором Сегодня на Волжской ГЭС продолжается активная фаза половодья. Каждую секунду через гидросооружения проходит около 27 000 кубометров воды. Это максимум, который установили Росводресурсы для специального весеннего попуска в этом году. С такими расходами станция уже отработала пять дней и по графику будет работать еще столько же. Вода уже успела наполнить леса и подобраться к дорогам хутора, но ситуацию с паводком местные жители критичной пока не считают.
— Сейчас мы проблем с затоплением не испытываем, — рассказывает местная жительница Светлана. — Вода пришла — значит лес расти будет. Хуже, когда воды нет. Всё пересыхает, и вокруг ничего не растёт.
Вместе с прибавлением воды стало больше мусора. Пластиковые и стеклянные бутылки, полиэтиленовые пакеты и другие отходы скопились у берега Волги настоящими мусорными островами.
По некоторым дорогам уже не проехать За свою недвижимость не переживают и жители Краснослободска. Вода находится на безопасном уровне от коттеджей. — Нас не затапливало ни в прошлом году, ни в позапрошлом, — рассказывает жительница Краснослободска Наталья. — Мы сдаём в аренду коттеджи у Волги, но уровень воды на достаточно большом расстоянии от домов. Плюс ко всему у нас есть ров на случай сильного паводка. Левому берегу Волги предстоит держать оборону от воды еще пять суток. За это время река подступит к другим проездным дорогам хутора.
Угроза затопления хутора была ровно пять лет назад. В 2013 году в некоторых местах населенного пункта уровень воды был всего на несколько сантиметров ниже уровня дамбы.
Вода приближается к колее
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