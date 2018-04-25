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Smart TV на подъеме в Германии
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Smart TV на подъеме в Германии 

Ruvod.com 1 час назад
Фото: Ruvod.com
В первом квартале 2018 года в Германии было продано 1,6 млн телевизоров. Из них 1,2 миллиона (75%) оснащены интеллектуальными функциями, сообщает немецкая промышленная ассоциация Deutsche TV-Plattform со ссылкой на данные GfK Retail&Technology.
В 2015 году доля Smart TV на рынке составляла 60%, в 2016 — 64% и 69% в 2017 году. Deutsche TV-Plattform предполагает, что интеллектуальные функции используются потребителями на двух третях этих устройств.
«Постоянно растущее проникновение на рынок телевизоров с доступом в интернет, открывает дополнительные возможности для всех контент-провайдеров для распространения своих сервисов. Технические характеристики улучшаются с каждой новой модельной серией, что делает их использование более гибким и удобным для потребителей», — говорит Андре Праль, председатель Deutsche TV-Plattform, — «В целом, это означает, что число продуктов и сервисов от catch-up TV до видео по запросу продолжает расти, в то время как ассортимент и доступность контента имеют большую важность».
ИСТОЧНИК: Broadband TV News
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