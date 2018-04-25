Smart TV на подъеме в Германии

В первом квартале 2018 года в Германии было продано 1,6 млн телевизоров. Из них 1,2 миллиона (75%) оснащены интеллектуальными функциями, сообщает немецкая промышленная ассоциация Deutsche TV-Plattform со ссылкой на данные GfK Retail&Technology.

В 2015 году доля Smart TV на рынке составляла 60%, в 2016 — 64% и 69% в 2017 году. Deutsche TV-Plattform предполагает, что интеллектуальные функции используются потребителями на двух третях этих устройств.

«Постоянно растущее проникновение на рынок телевизоров с доступом в интернет, открывает дополнительные возможности для всех контент-провайдеров для распространения своих сервисов. Технические характеристики улучшаются с каждой новой модельной серией, что делает их использование более гибким и удобным для потребителей», — говорит Андре Праль, председатель Deutsche TV-Plattform, — «В целом, это означает, что число продуктов и сервисов от catch-up TV до видео по запросу продолжает расти, в то время как ассортимент и доступность контента имеют большую важность».

ИСТОЧНИК: Broadband TV News