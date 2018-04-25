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Строительство сквера «Маяк» началось в Тольятти
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Строительство сквера «Маяк» началось в Тольятти 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Проект благоустройства предполагает фонтан, зону для проведения мероприятий и стену с архивными фотографиями.
Строительство сквера «Маяк», за благоустройство которого проголосовали более 20 тысяч горожан, началось в Комсомольском районе Тольятти. В настоящее время здесь частично разбирают плиты старого фундамента кинотеатра, проводится засыпка и утрамбовка котлована. Подготовительные работы планируется завершить до середины июня. Следующим этапом будет установка конструкций, сообщает администрация г. о. Тольятти. Согласно планам, в сквере появятся лавочки, фонтан, высадят цветочные композиции. На 4000 кв. м разместится зона для проведения мероприятий, а также стенды с архивными фотографиями и интересными фактами из истории города и Комсомольского района.
ФОТО: администрация г. о. Тольятти
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