Исследование: выборочные рубки деревьев сокращают количество пресноводных тропических рыб

Пресноводным тропическим рыбам наносит ущерб вырубка леса в любом, даже небольшом количестве. К такому выводу пришла команда исследователей во главе с учеными Имперского колледжа Лондона, изучивших состояние 23 рек Борнео. О новой работе, опубликованной в журнале Biological Conservation, рассказывает портал Phys.org.

В тропических лесах производится множество видов рубки деревьев — от выборочных, когда вырубаются лишь определенные породы деревьев, до лесозаготовительных и производимых на плантациях масличных пальм. При этом ранее ученые считали, что уровень воздействия на биоразнообразие фауны пресных водоемов тропиков возрастает в зависимости от объема лесозаготовок.

Ученые обнаружили, что разнообразие рыб сократилось во всех лесонасаждениях по сравнению с девственными лесами и что время, прошедшее с момента вырубки, не повлияло на уровень изменений. Все лесозаготовительные районы понесли аналогичные потери независимо от того, были ли вырублены в них отдельные деревья или произведено более масштабное уничтожение леса, была ли совершена вырубка только что или давно в прошлом.

"То, что даже небольшое изменение флоры может повлиять на биоразнообразие рыб, шокирует и беспокоит, — говорит Клэр Уилкинсон, ведущий автор исследования с факультета биологических наук Имперского колледжа Лондона. — Мы ожидали увидеть перепад воздействия на экосистему от небольшого влияния выборочных рубок до сильного — в районах плантаций масличных пальм. Вместо этого мы наблюдали почти одинаковую утрату биологического разнообразия пресноводных водоемов на всех антропогенно-измененных территориях".

Ученые объяснили сокращение биоразнообразия рядом факторов. Деревья обеспечивают тень, создавая более прохладные участки, необходимые рыбам, идущим на нерест. Падающие листья также помогают сохранять потоки воды холодными и концентрировать источники пищи. Большие деревья дают больше тени и листьев — но именно они обычно и удаляются при выборочных рубках.

Потеря деревьев также увеличивает эрозию почвы: берега подвергаются большему разрушению и в реки попадает больше осадочных пород. Это приводит к измельчению и расширению потоков, что ограничивает виды рыб, способных жить в такой среде.

Чтобы плантации масличных пальм считались устойчивыми, они должны включать прибрежную зону длиной не менее 30 м, непосредственно граничащую с реками. Однако ни в одном из изученных водоемов в районе таких плантаций, наличие прибрежной зоны не снизило ущерб биоразнообразию рыб.

"Наше исследование показывает, что нынешние меры предосторожности недостаточно эффективны, поскольку они не отдают приоритет сохранению нетронутых лесов и недостаточны для защиты рыб в измененных условиях", — заявила Уилкинсон.

Материал предоставлен проектом "+1".