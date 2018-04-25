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«Русгидро» договорилось о консолидации энергетических активов Сахалина на базе «Сахалинэнерго»
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«Русгидро» договорилось о консолидации энергетических активов Сахалина на базе «Сахалинэнерго» 

Rambler News Service 1 час назад
«Русгидро» договорилось с правительством Сахалинской областью о консолидации электроэнергетических активов региона на базе компании «Сахалинэнерго» (дочерняя компания «Русгидро») с сохранением доли Сахалинской области на уровне не менее 25%. Об этом говорится в сообщении «Русгидро» по итогам встречи главы компании Николая Шульгинова с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко.
«Руководители договорились о консолидации электроэнергетических активов Сахалинской области на базе ПАО «Сахалинэнерго» с сохранением доли Сахалинской области на уровне не менее 25% плюс одна голосующая акция», — говорится в сообщении.
В ходе встречи Шульгинов и Кожемяко также обсудили перспективы развития современных технологий предоставления жилищно-коммунальных услуг через единые расчетно-кассовые центры, совершенствования энергосбытовой деятельности «Русгидро» в регионе, а также завершение строительства Сахалинской ГРЭС-2.
«Русгидро» считает перспективным внедрение в Сахалинской области практики обслуживания потребителей энергоресурсов и жилищно-коммунальных услуг по принципу одного окна.
Глава «Русгидро» проинформировал губернатора о ходе строительства Сахалинской ГРЭС-2, которая будет введена в эксплуатацию в конце этого года. Сегодня строительно-монтажные работы на строящейся станции выполнены на 80%, а монтаж технологического оборудования произведен на уровне 70%.
«В конце этого года мы планируем ввести в строй Сахалинскую ГРЭС-2, которая заменит изношенную Сахалинскую ГРЭС. Работы на станции находятся на заключительном этапе, активно ведется строительство внеплощадочной инфраструктуры», — отметил Шульгинов.
Шульгинов и Кожемяко договорились об использовании тарифной выручки от амортизации Сахалинской ГРЭС-2 в паритетном порядке на возврат и обслуживание заемных средств, привлекаемых на строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры Сахалинской ГРЭС-2, и на реализацию мероприятий инвестиционной программы «Сахалинэнерго», направленных на повышение надежности работы энергосистемы.
Сахалинская ГРЭС-2 — один из ключевых проектов инвестиционной программы «Русгидро» по строительству новых энергообъектов на Дальнем Востоке, реализуемых в соответствии с указом президента РФ. Установленная электрическая мощность первой очереди станции составит 120 МВт, годовая выработка электроэнергии будет достигать 840 млн кВт⋅ч. Топливом для Сахалинской ГРЭС-2 станет бурый уголь сахалинских месторождений.
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