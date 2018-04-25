Климатическая политика позволит Китаю экономить $339 млрд к 2030 году

Исследователи из Массачусетского технического университета (MIT) подсчитали, что если Китай на 4% в год сократит выбросы углекислого газа, страна, уменьшив таким образом негативное воздействие загрязненного воздуха на здоровье граждан, сможет к 2030 году сэкономить около $339 млрд По оценкам ученых, эта сумма вчетверо превышает расходы на достижение цели в области устойчивого развития ООН , направленной на борьбу с изменением климата. О работе MIT сообщил портал Inhabitat.

Команда MIT разработала для оценки ситуации в Китае, который считается крупнейшим в мире источником выбросов парниковых газов, программу, которая сочетала данные из двух компьютерных моделей анализа. Сперва ученые применили энерго-экономическую модель, чтобы воспроизвести, как данная климатическая политика изменяет экономическую деятельность китайских провинций, использование энергии и выбросы углекислого газа и загрязнителей воздуха. Затем они подключили данные атмосферной химии, чтобы оценить концентрацию твердых частиц во вдыхаемом воздухе. В итоге исследователи использовали эпидемиологические источники, демонстрирующие, сколько смертей можно избежать при тех или иных условиях. Таким образом ученые рассчитали экономическую стоимость смертей, которую они сравнили с общей стоимостью реализации климатической политики Китая.

Исследователи MIT получили результаты, сымитировав четыре варианта развития ситуации: один — без внедрения принятой Китаем экологической политики, и три — с внедрением, подразумевающим сокращение выбросов к 2030 году на 3%, 4% и 5%. Без применения принятой экологической политики, по результатам компьютерного моделирования, загрязнение атмосферы спровоцирует к 2030 г. более 2,3 млн преждевременных смертей. Тогда как в трех-, четырех— или пятипроцентных сценариях сокращения выбросов Китай мог бы избежать, соответственно, 36 тыс., 94 тыс. и 160 тыс. преждевременных смертей. При этом в результате улучшения состояния здоровья граждан страна сможет сэкономить $138,4 млрд, $339,6 млрд или $534,8 млрд соответственно.

"Китай может прийти к положительному результату, основываясь только на сопутствующих выгодах для здоровья, связанных с улучшением качества воздуха, относительно стоимости климатической политики. Это мотивирующий фактор для участия в подобной глобальной инициативе многим странам", — заявила соавтор исследования, доцент МIT Ноэль Экли Селин.

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