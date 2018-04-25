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Макрон призвал США и Европу вместе ответить на зарождение нового миропорядка
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Макрон призвал США и Европу вместе ответить на зарождение нового миропорядка 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Русская Весна
Зарождение нового мирового порядка бросает вызов Европе и США, необходимо вместе ответить на эту угрозу. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон во время выступления на заседании сената и палаты представителей конгресса США в рамках визита в Вашингтон.
«XXI век принёс серию новых угроз и новых вызовов, которых наши предшественники, возможно, даже и не могли представить. Нашим самым сильным убеждениям бросает вызов зарождение пока ещё не известного нового мирового порядка», — сказал он.
По словам президента, Европе и США необходимо «вместе встретить глобальные вызовы» столетия.
«Мы не можем принимать как данность наши трансатлантические историю и узы. Риску подвергаются, прежде всего, сами западные ценности. Мы должны добиться успеха в преодолении этих вызовов», — добавил Макрон.
Он подчеркнул, что в данной ситуации странам необходимо «продемонстрировать, что демократия является лучшим ответом на возникающие вопросы и сомнения».
Ранее Макрон во время визита в Вашингтон отметил, что Франция и США несут особую ответственность перед миром.
Политический эксперт Павел Святенков прокомментировал ФАН визит Макрона в США.
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