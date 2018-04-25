Малахова распекли за лицемерие

Андрей Малахов ушёл с «Первого канала» в поисках личностного роста и выхода из «зоны комфорта». По крайней мере, так сказал сам телеведущий, выступая на деловом форуме Synergy Insight Forum 2018.

«Только так ты можешь продолжить свой личностный рост и понять, что еще не умер. Если вы хотите расти, нужно каждые 5-10 лет направлять себя на путь изменений», — признался Малахов.

Однако то, чем Малахов занимается в настоящий момент вряд ли вписывается в понятие «личностного роста» и вовсе может быть воспринято, как лицемерие, считает член Экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе РФ Вадим Манукян.