Малахова распекли за лицемерие 

Андрей Малахов ушёл с «Первого канала» в поисках личностного роста и выхода из «зоны комфорта». По крайней мере, так сказал сам телеведущий, выступая на деловом форуме Synergy Insight Forum 2018.
«Только так ты можешь продолжить свой личностный рост и понять, что еще не умер. Если вы хотите расти, нужно каждые 5-10 лет направлять себя на путь изменений», — признался Малахов.
Однако то, чем Малахов занимается в настоящий момент вряд ли вписывается в понятие «личностного роста» и вовсе может быть воспринято, как лицемерие, считает член Экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе РФ Вадим Манукян.
«Андрей Малахов заявил, что ушел с первой кнопки на вторую, чтобы продолжить личностный рост. Если он искренне считает, что личностный рост заключается в поиске детей умерших артистов, доканывании Джигарханяна и интервьюировании Ксении Собчак и Ольги Бузовой, то мне кажется, что зрителям за подобным лицемерием и «личностным ростом» наблюдать несколько дико», — сказал Манукян.