Ещё
Мэрия Москвы рассмотрит перенос митинга оппозиции 5 мая на проспект Академика Сахарова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мэрия Москвы рассмотрит перенос митинга оппозиции 5 мая на проспект Академика Сахарова 

ТАСС 1 час назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы договорились с оппозиционерами о встрече 26 апреля, в рамках которой планируется обсудить возможность проведения митинга 5 мая на проспекте Академика Сахарова. Об этом сообщил ТАСС в среду министр правительства Москвы, руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.
"Мы вышли на связь с организаторами митинга, планируемого 5 мая, и договорились завтра встретиться и обсудить возможность проведения мероприятия на проспекте Академика Сахарова. Завтра мы этот вопрос обсудим, будем искать компромисс", — сказал Черников.
Оппозиционеры 20 апреля подали в мэрию заявку на организацию 5 мая шествия от площади Тверской Заставы до Охотного ряда, д. 2 с последующим проведением митинга. Власти Москвы согласовали данную акцию, однако представили организаторам на выбор два варианта площадок для поведения митинга и шествия: шествия от ул. Перерва до ул. Люблинская и митинга у памятника «Солдату Отечества», а также шествия по ул. Маршала Бирюзова и Маршала Василевского до станции метро «Щукинская» и митинга на проезжей части на ул. Маршала Василевского напротив дома 13. Однако организаторы митинга с предложенными площадками не согласились.
ТАСС: последние новости
Пресняков-старший отказался комментировать информацию о своей госпитализации Роскачество: более четверти алюминиевых автомобильных дисков небезопасны Bloomberg: трейдер Glencore возобновит закупки у "Русала"
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия доказала очередную ложь США220
«Бархатная революция»: начался распад коалиции348
МИД обратился к россиянам48
Афганцы перекрыли центр Киева193
Поломка ГЛОНАСС, обращение «внука Гитлера» к РФ и другие события дня
Видео
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
03:09
Михалков одолжил 30 миллионов и прогорел
Шоу-бизнес
02:42
«Бархатная революция»: начался распад коалиции
В мире
01:23
Умер Шухрат Аббасов
Общество В мире
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение