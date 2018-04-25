Мэрия Москвы рассмотрит перенос митинга оппозиции 5 мая на проспект Академика Сахарова

МОСКВА , 25 апреля. / ТАСС /. Власти Москвы договорились с оппозиционерами о встрече 26 апреля, в рамках которой планируется обсудить возможность проведения митинга 5 мая на проспекте Академика Сахарова. Об этом сообщил ТАСС в среду министр правительства Москвы, руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

"Мы вышли на связь с организаторами митинга, планируемого 5 мая, и договорились завтра встретиться и обсудить возможность проведения мероприятия на проспекте Академика Сахарова. Завтра мы этот вопрос обсудим, будем искать компромисс", — сказал Черников.

Оппозиционеры 20 апреля подали в мэрию заявку на организацию 5 мая шествия от площади Тверской Заставы до Охотного ряда, д. 2 с последующим проведением митинга. Власти Москвы согласовали данную акцию, однако представили организаторам на выбор два варианта площадок для поведения митинга и шествия: шествия от ул. Перерва до ул. Люблинская и митинга у памятника «Солдату Отечества», а также шествия по ул. Маршала Бирюзова и Маршала Василевского до станции метро «Щукинская» и митинга на проезжей части на ул. Маршала Василевского напротив дома 13. Однако организаторы митинга с предложенными площадками не согласились.